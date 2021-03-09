Финансовые новости
- |
- 09.03.21
- |
- 15:39
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Ошибка Microsoft привела к глобальному кризису кибербезопасности
09:15 09.03.2021 |
Как сообщает Bloomberg, изощренная атака на широко используемое программное обеспечение электронной почты Microsoft превращается в глобальный кризис кибербезопасности, поскольку хакеры стремятся заразить как можно больше компьютеров, прежде чем компании смогут защитить свои системы.
По словам бывшего высокопоставленного чиновника США, знакомого с ходом расследования, атака, которая, по заявлению Microsoft, началась с хакерской группы, поддерживаемой правительством Китая, уже поразила 60 тыс. компаний по всему миру.
Европейское банковское управление стало одной из последних жертв, заявив в воскресенье, что доступ к личным данным через электронные письма, хранящиеся на сервере Microsoft, мог быть скомпрометирован. Также в списке оказались банки и поставщики электроэнергии, дома престарелых и другие компании. Одна американская компания по кибербезопасности заявила, что её эксперты работали как минимум с 50 фирмами, пытаясь быстро определить, какие данные могли получить хакеры.
Атака вызвала обеспокоенность сотрудников национальной безопасности США, отчасти потому, что хакерам удалось так быстро поразить такое количество жертв. Исследователи говорят, что на заключительных этапах атаки хакеры, по-видимому, автоматизировали процесс, за считанные дни собрав данные десятков тысяч компаний по всему миру.
На прошлой неделе стало известно, что более 20 000 американских организаций оказались под угрозой взлома из-за уязвимости программного обеспечения для обмена сообщениями и совместной работы Microsoft Exchange Server.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Мендель поспорила с экономистом Аслундом из-за статьи о президенте и олигархах
|Дефицит снарядов. Почему Минобороны химичит с импортом, а не увеличивает заказ «Стугн»
|Позитив недели. Наших воинов вооружат сверхмощными «Аллигаторами»
|«Идите вон к чертовой матери». Зачем Кравчук послал Путина с Лавровым, а заодно и Пескова с Грызловым
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Германия - главная мишень российской дезинформации в ЕС
|Джен Псаки: Россия пытается подорвать доверие к западным вакцинам
|Побочное действие вакцинации: «Спутник V» развалит правительство Словакии?
|Прививка от коронавируса: какие вакцины получит Молдова?
|ЕС может потерять до 100 млрд евро из-за пробуксовки вакцинации
|В Нидерландах 1300 человек позвали в клуб ради коронавирусного эксперимента
Это интересно
|«Лаборатория Касперского»: одна доза вакцины от Covid-19 продаётся в даркнете в среднем за 500 долларов
|Составлен рейтинг автомобилей с самым долгим сроком службы
|Hyundai построит в Китае завод по выпуску водородных топливных элементов
|Honda представила автомобиль с автопилотом, который позволяет убирать руки с руля
|Beatles на службе у полиции или Как полицейские используют копирайт-фильтры в Instagram
|Власти Сингапура запретят машины с ДВС к 2025 году
|Власти США готовятся выделить $30 млрд на развитие национального производства полупроводниковых компонентов