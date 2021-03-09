Ошибка Microsoft привела к глобальному кризису кибербезопасности

Как сообщает Bloomberg, изощренная атака на широко используемое программное обеспечение электронной почты Microsoft превращается в глобальный кризис кибербезопасности, поскольку хакеры стремятся заразить как можно больше компьютеров, прежде чем компании смогут защитить свои системы.

По словам бывшего высокопоставленного чиновника США, знакомого с ходом расследования, атака, которая, по заявлению Microsoft, началась с хакерской группы, поддерживаемой правительством Китая, уже поразила 60 тыс. компаний по всему миру.

Европейское банковское управление стало одной из последних жертв, заявив в воскресенье, что доступ к личным данным через электронные письма, хранящиеся на сервере Microsoft, мог быть скомпрометирован. Также в списке оказались банки и поставщики электроэнергии, дома престарелых и другие компании. Одна американская компания по кибербезопасности заявила, что её эксперты работали как минимум с 50 фирмами, пытаясь быстро определить, какие данные могли получить хакеры.

Атака вызвала обеспокоенность сотрудников национальной безопасности США, отчасти потому, что хакерам удалось так быстро поразить такое количество жертв. Исследователи говорят, что на заключительных этапах атаки хакеры, по-видимому, автоматизировали процесс, за считанные дни собрав данные десятков тысяч компаний по всему миру.

На прошлой неделе стало известно, что более 20 000 американских организаций оказались под угрозой взлома из-за уязвимости программного обеспечения для обмена сообщениями и совместной работы Microsoft Exchange Server.