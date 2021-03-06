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В ВОЗ выступили против запланированных ЕС паспортов вакцинации
23:14 05.03.2021 |
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) имеет существенные возражения по плану Еврокомиссии по введению "цифровых зеленых паспортов вакцинации".
Об этом заявил директор регионального евопейського бюро ВОЗ Ганс Клюге в интервью изданию Die Welt, передает "Европейская правда" со ссылкой на DW.
Пока нет определенных данных о том, сколько держится иммунитет, связанный с вакцинацией от коронавируса. Несмотря на это, ВОЗ относится критически к намерениям по введению паспортов вакцинации.
"Мы понимаем, что правительства сталкиваются с политической реальностью", - подчеркнул бельгийский медик и добавил, что заявленной на лето появления таких паспортов "вряд ли избежать". "Однако ВОЗ этого не рекомендует", - заявил Клюге.
17 марта Еврокомиссия обнародовать законопроект о "цифровой зеленый паспорт", в котором должны нотуватись данные о вакцинации от коронавируса, болезнь COVID-19, а также отрицательные тесты на коронавирус. Целью введения паспорта вакцинации надежный путь для отмены ограничений, а также сделать возможным путешествий в Европе. В течение трех месяцев должны быть созданы технические условия для того, чтобы в пределах всего ЕС данные паспорта считывались безопасно.
Между тем 5 марта министр энергетики и Информационный технологий Швеции Андерс Игеман сообщил, что паспорта вакцинации появятся в стране к лету. По его словам, речь идет о цифровой документ, который будет доступен на различных платформах, в том числе на мобильных телефонах и электронных кошельках.
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