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США расширили санкции против военной хунты Мьянмы
13:27 05.03.2021 |
США в ответ на рост полицейского насилия в Мьянме, в результате которого погибли десятки людей, ужесточили санкции против военной хунты этой страны. Штрафные меры введены против двух причастных к военному путчу министерств и двух компаний, связанных с мьянманскими военными, сообщило министерство торговли США в четверг, 4 марта.
В заявлении американского Минторга подчеркивается, что США не позволят военным Мьянмы и впредь "получать выгоду от товаров, на которые распространяются экспортные предписания". В документе также указывается, что администрация США решительно осуждает насилие против мирных демонстрантов и рассматривает возможность дальнейшего ужесточения санкций.
Десятки погибших демонстрантов в Мьянме
По данным ООН, в Мьянме только 3 марта погибли не менее 38 человек, когда силовики применили огнестрельное оружие для разгона демонстрации протеста против военной хунты. Число жертв может увеличиться, поскольку многие раненые находятся в тяжелом состоянии.
Военные в Мьянме 1 февраля устроили путч против де-факто главы правительства Аунг Сан Су Чжи, которая одержала убедительную победу на парламентских выборах. С тех пор в Мьянме не прекращаются массовые протесты. Военные применяют все более жесткие методы для усмирения недовольных. США уже ввели санкции против десяти высших офицеров Мьянмы и трех компаний, связанных с мьянманской армией.
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