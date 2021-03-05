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Власти Сингапура запретят машины с ДВС к 2025 году
Власти Сингапура планируют к 2025 году запретить регистрацию автомобилей и такси с бензиновыми и дизельными двигателями.
Об этом сообщает управление наземного транспорта (Land Transport Authority, LTA). Как уточняет издание Bloomberg, правительство страны изначально планировали ввести этот запрет в 2030 году. Однако теперь сроки были пересмотрены.
Причина такого решения - желание сократить вредные выбросы в окружающую страну и стимулирование популярности электрокаров. На данный момент в Сингапуре 2,9% легковых автомобилей ездят на дизельном топливе, а доля таких такси достигает 41,5%.
Также большинство грузовиков в городе-государстве комплектуются дизельными моторами. Однако на большегрузы данный запрет правительства распространяться не будет.
В планах местных властей оборудовать на территории Сингапура около 60 000 зарядных станций для электромобилей. Две трети из них установят на общественных парковках, а остальные будут доступны на частных автостоянках. Также в будущем зарядные устройства начнут массово устанавливаться в частном секторе.
Контролировать все эти процессы будет новое ведомство. Его главной целью станет полный переход на электротранспорт к 2040 году. Среди других мер по сокращению вредных выбросов в окружающую среду - переход на солнечные батареи, посадка 1 млн новых деревьев, а также расширение железнодорожных сетей и велосипедных дорожек.
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