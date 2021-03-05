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Европейцы отозвали из МАГАТЭ критичную резолюцию по Ирану
09:51 05.03.2021 |
Страны "евротройки" - Великобритания, Франция и Германия - решили воздержаться от принятия на Совете управляющих Международного агентства по атомной энергии (СУ МАГАТЭ) резолюции, содержащей критику в адрес Ирана. Об этом сообщили в четверг, 4 марта дипломатические источники в Вене. Отмечается, что резолюция отозвана, чтобы дать Ирану возможность вернуться за стол переговоров.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан ранее сообщал о намерении тройки европейских участников ядерной сделки - Франции, Германии и Великобритании - 5 марта внести в СУ МАГАТЭ резолюцию с требованием к Ирану восстановить инспекции на его атомных объектах в полном объеме.
В МИД Германии заявили, что решение отозвать резолюцию принято, чтобы помочь дипломатическим усилиям главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Генеральный директор МАГАТЭ заявил о готовности Тегерана к переговорам, которые должны начаться в апреле. Первая техническая встреча состоится в Иране в начале месяца. Отзыв европейцами критичной резолюции вновь открывает пути для дипломатии, заявил в четверг представитель МИД Ирана.
В соответствии с принятым в декабре 2020 года законом, с 23 февраля в Иране вступило в силу ограничение на инспектирование ядерных объектов со стороны МАГАТЭ в рамках дополнительного протокола. В Тегеране заявили, что МАГАТЭ лишается доступа к камерам на ядерных объектах, но эти данные будут храниться три месяца. Если Вашингтон до конца указанного срока не вернется к ядерной сделке, вся информация с камер будет стерта.
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