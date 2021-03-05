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В Германии двух мужчин осудили за нарушение санкций ЕС против РФ
11:04 05.03.2021 |
Высший земельный суд Гамбурга приговорил двух мужчин из Баварии к тюремным срокам за нарушение оружейного эмбарго ЕС против РФ.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTL.
Главный подсудимый, предприниматель из Аугсбурга, виноват в коммерческом нарушении эмбарго между ЕС и Россией. 41-летнего мужчину приговорили к трем годам и девяти месяцев. Кроме того, с него взыщут почти восемь миллионов евро, которые российские заказчики заплатили за 15 станков.
Фирма, которой владеет осужденный, сделала с 2015 по 2018 годы в общей сложности семь запрещенных поставок двум компаниям в Екатеринбурге, при этом предпринимателю было известно, что эти компании не были "конечными получателями" оборудования.
По данным Генеральной прокуратуры, поставленное в РФ оборудование было пригодным для использования в военной сфере и включено в список товаров двойного назначения. Вывоз в Россию товаров, которые могут хотя бы частично использоваться для военных целей или предназначены для определенного военного конечного пользователя, запрещен европейским оружейным эмбарго в отношении РФ.
40-летний соответчик из Мюнхена был приговорен к двум годам условно за содействие. Как торговый представитель немецкой компании в России, он также был признан виновным в отмывании денег в двух случаях, поскольку принял комиссионные платежи. 184000 евро у него должны конфисковать, а сам мужчинадолжен заплатить еще 150 000 евро в качестве залога за условный срок.
Приговор еще не имеет юридической силы и может быть обжалован.
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