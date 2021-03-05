ЕС хочет, чтобы работодатели сообщали об уровне оплаты труда для гендерного равенства

Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, хочет заставить работодателей быть открытыми относительно того, сколько зарабатывают их работники, чтобы женщинам было проще бороться с дисбалансом по заработной плате.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Несмотря на то, что гендерный разрыв в оплате труда в ЕС сократился до 14% для людей, выполняющих одну и ту же работу, Европейская комиссия хочет устранить это неравенство, вводя правила публичности уровней оплаты труда.

"Для оплаты нужна прозрачность. Женщины должны знать, справедливо ли к ним относятся их работодатели", - сказала президент Еврокомисиии Урсула фон дер Ляйен.

Согласно предложениям комиссии, работодатели должны будут предоставить информацию о начальных уровне оплаты труда в объявлении о вакансии и перед собеседованием, во время которой работодатели не смогут запрашивать людей, сколько они получали до этого.

Сотрудникам будет разрешено запрашивать работодателей о среднем уровне оплаты труда людей, выполняющих одинаковую работу, с разбивкой по полу.

Чтобы увеличить давление на крупные компании, комиссия хочет заставить фирмы с более чем 250 сотрудниками публиковать информацию о любом гендерном разрыве в оплате труда.

Теперь предложение будет направлено в Европейский парламент и страны ЕС для дальнейшего обсуждения, прежде чем она может быть одобренной.

Еврокомиссия выступила с предложением накануне Международного женского дня в понедельник.