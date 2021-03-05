Финансовые новости
- |
- 05.03.21
- |
- 09:24
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
ЕС хочет, чтобы работодатели сообщали об уровне оплаты труда для гендерного равенства
09:00 05.03.2021 |
Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, хочет заставить работодателей быть открытыми относительно того, сколько зарабатывают их работники, чтобы женщинам было проще бороться с дисбалансом по заработной плате.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.
Несмотря на то, что гендерный разрыв в оплате труда в ЕС сократился до 14% для людей, выполняющих одну и ту же работу, Европейская комиссия хочет устранить это неравенство, вводя правила публичности уровней оплаты труда.
"Для оплаты нужна прозрачность. Женщины должны знать, справедливо ли к ним относятся их работодатели", - сказала президент Еврокомисиии Урсула фон дер Ляйен.
Согласно предложениям комиссии, работодатели должны будут предоставить информацию о начальных уровне оплаты труда в объявлении о вакансии и перед собеседованием, во время которой работодатели не смогут запрашивать людей, сколько они получали до этого.
Сотрудникам будет разрешено запрашивать работодателей о среднем уровне оплаты труда людей, выполняющих одинаковую работу, с разбивкой по полу.
Чтобы увеличить давление на крупные компании, комиссия хочет заставить фирмы с более чем 250 сотрудниками публиковать информацию о любом гендерном разрыве в оплате труда.
Теперь предложение будет направлено в Европейский парламент и страны ЕС для дальнейшего обсуждения, прежде чем она может быть одобренной.
Еврокомиссия выступила с предложением накануне Международного женского дня в понедельник.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Не просто «предупредительный огонь». Как Кремль собирается жестко отрезать ОРДЛО от Украины
|НБУ повысил учетную ставку до 6,5%
|Медведчук или Порошенко: кого бояться Зеленскому
|Новости по «Вагнергейту»: Начнет ли Зеленский сливать Ермака
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Европарламент в знак протеста отказался установить дату ратификации соглашения с Британией
|ЕС хочет, чтобы работодатели сообщали об уровне оплаты труда для гендерного равенства
|Вакцина популизма: почему премьер Словакии стал сторонником российского «Спутника»
|Укладка «Северного потока - 2» в водах Дании продлится до сентября
|В Мьянме силовики вновь открыли огонь по демонстрантам
|Россия отправляла в Литву двойника Пригожина для провокаций - разведка
Это интересно
|Volvo представила электрическое кросс-купе C40 Recharge
|Майнеры биткоина заработали в феврале рекордные $1,36 млрд
|Японский миллиардер ищет 8 человек для совместного путешествия к Луне на корабле SpaceX Starship
|В США разработали рекомендации для борьбы с Китаем в области ИИ
|«Отсюда мы отправимся на Марс» — Илон Маск строит собственный город
|Эксперты проанализировали более 5 миллиардов утекших паролей
|Турбомотор и 183-миллиметровый клиренс: представлен маленький кроссовер Hyundai Bayon