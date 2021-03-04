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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

В Мьянме силовики вновь открыли огонь по демонстрантам

17:27 04.03.2021 |

Мир

 

В Мьянме, несмотря на большое число жертв в ходе протестов против правления военной хунты, тысячи демонстрантов в четверг, 4 марта, вновь вышли на демонстрации в целом ряде городов страны. По словам очевидцев, полиция вновь применила огнестрельное оружие и слезоточивый газ. Сообщений о жертвах пока не поступало.

"Нам ясно, что нас в любой момент могут застрелить. Но нет никакого смысла продолжать жить при военных, поэтому мы избрали этот опасный путь, чтобы избавиться от них", - сказал в интервью Reuters один из активистов. Накануне спецпредставитель ООН по Мьянме Кристин Бердженер сообщила о гибели 38 демонстрантов. Она назвала 3 марта самым кровопролитным днем в Мьянме со дня военного путча 1 февраля.

В целом, по данным ООН, в Мьянме погибли уже не менее 54 человек, в том числе дети, сотни людей задержаны. Евросоюз резко осудил применение в Мьянме огнестрельного оружия против невооруженных демонстрантов, назвав это вопиющим нарушением норм международного права. Совет Безопасности ООН 5 марта обсудит ситуацию в Мьянме за закрытыми дверьми.

Угроза санкций

Бердженер предупредила второго по рангу военного в Мьянме Сое Вина, что его стране грозят жесткие санкции и изоляция. На это Вин ответил: "Мы привыкли к санкциям, и мы выдержали. Нам нужно научиться видеть на своей стороне меньшее число друзей". Евросоюз 4 марта объявил о приостановке помощи развитию Мьянме, чтобы лишить военную хунты финансовой поддержки.

В Янгоне и ряде других городов Мьянмы силовикам удалось разогнать толпы протестующих, но те через некоторое время вновь вышли на улицы. Над Мандалаем - вторым по величине городом страны на небольшой высоте пролетели пять боевых самолетов, очевидно, с целью демонстрации силы.

Между тем полиция Индии сообщила о трех мьянманских солдатах, перебежавших на индийскую территорию, судя по всему, из-за нежелания выполнять приказы хунты. Эксперты назвали это весьма необычным инцидентом, поскольку до сих пор "полиция и военные в Мьянме лишь выполняли приказы".

По материалам: Deutsche Welle
 

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