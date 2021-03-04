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Россия отправляла в Литву двойника Пригожина для провокаций - разведка
17:21 04.03.2021 |
Литовская разведка утверждает, что в прошлом году Россия организовала неудачную информационную атаку против Литвы, используя двойника близкого к Кремлю олигарха Евгения Пригожина, который находится под санкциями ЕС.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.
Как утверждается в отчете Департамента госбезопасности Литвы и военной разведки, двойник Пригожина приезжал в Вильнюс дважды.
Впервые двойник Пригожина прибыл в Вильнюс из России регулярным рейсом 13 февраля 2020. Из аэропорта он отправился в здание Министерства транспорта и коммуникаций, где сфотографировался, вернулся в аэропорт и вылетел обратно в Россию.
26 февраля 2020 этот человек прибыл в Литву во второй раз. Он сфотографировался возле зданий парламента, Литовского национального музея, великокняжеского дворца, и 27 февраля 2020 отбыл поездом в Беларусь, хотя у него был билет на самолет рейсом того же дня.
Российский портал sobesednik.ru опубликовал ложные утверждения о том, что олигарх Пригожин прибыл в Литву и обсудил с высокопоставленным представителем Министерства транспорта Литвы проекты информационных технологий.
Вторая статья sobesednik.ru рассказывала о повторном визите Пригожина в Вильнюс, посещение Сейма, о том, что несмотря на санкции он бывает в Евросоюзе.
Статьи иллюстрировались фотографиями Пригожина у государственных ведомств Литвы.
О визитах олигарха в Вильнюс сообщали и другие российские порталы, которые дополняли информацию новыми небылицами о встречах с государственными служащими, представителями бизнеса, а один портал сообщил о том, что якобы получил возмущение от председателя Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны сейма Литвы в "связи с тем, что Пригожин беспрепятственно может посещать Литву".
"На самом деле двойник Пригожина в Вильнюсе не встречался ни с одним представителем литовской власти или бизнеса, которые были упомянуты в публикациях", - говорится в отчете.
По мнению литовской разведки, возможной целью этой провокации были попытки найти нарушения в Шенгенском пространстве, создать недоверие литовского общества, государств НАТО и ЕС к литовским властям, попробовать выставить ее как ненадежного партнера, ведущего двойную игру.
"Публикацию этой лживой информации нельзя назвать успешным выпадом, поскольку ее обнародовали лишь небольшие бульварные российские порталы, это не вызвало резонанса ни в Литве, ни в других государствах ЕС и НАТО", - говорится в отчете.
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