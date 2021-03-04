Когда закончится пандемия? Ответы экспертов

С приходом весны, кажется, терпению немцев пришел конец. Все громче звучат недовольные голоса и требования пролить свет надежды на дальнейшие перспективы в этой затянувшейся пандемии. Как и когда точно страна выйдет из локдауна? И когда эта напасть все-таки закончится?

Пандемия закончится через несколько месяцев?

Дискуссии в обществе подогрело и недавнее высказывание директора Европейского регионального бюро ВОЗ. Ханс Клуге (Hans Kluge) заявил датским СМИ, что пандемия закончится "через несколько месяцев". Можете себе представить, какая дискуссия разгорелась после этих слов в экспертном сообществе и в социальных сетях?! После такой шумихи бельгиец Клуге заявил второму каналу немецкого телевидения ZDF: "Я такого не говорил". На самом деле он имел в виду, что никто не может сегодня прогнозировать, когда же наступит конец пандемии. "Я бы выдвинул пока такую гипотезу, "черновик": к началу 2022 года мы оставим пандемию в прошлом", - прокомментировал чиновник ВОЗ. Сам коронавирус, конечно, никуда не исчезнет, но отпадет необходимость в жестких ограничительных мерах.

В научном сообществе цитата директора Европейского регионального бюро ВОЗ разнеслась молниеносно и встречена была неодобрительно. В своем Twitter-аккаунте наиболее известный в Германии вирусолог Кристиан Дростен (Christian Drosten), глава института вирусологии берлинской клиники "Шарите", ответил всем тем, кто считает, что вирус снизил свои темпы распространения. "В настояший момент ни одна из известых нам мутаций не дает нам никаких оснований говорить об ослаблении. Это были бы чистой воды домыслы", - написал Дростен. Еще в начале этого года берлинский вирусолог рассказывал в своем подкасте на NDR, что может пройти еще много времени, прежде чем вирус станет эндемичным, то есть останется на планете, но его проявление будет носить только локальный характер. В интервью журналу Der Spiegel Кристиан Дростен заявил, что ситуция с коронавирусом может стать опасной прежде всего в 2021 году.

Известный политик - врач-эпидемиолог по образованию - Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) придерживается схожих взглядов и предостерегает от поспешных послаблений мер локдауна. Премьер-министра Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder) в интервью немецким СМИ высказал свои опасения и предостережения по поводу слишком быстрого снятия ограничений и открытия всех сфер.

Как ведет себя коронавирус?

Вирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 114 млн человек во всем мире, свыше 2,5 млн скончались. Абсолютные цифры пугают. В некоторых странах пандемия еще только в самом разгаре. Появление мутаций и вероятность третьей волны пандемии держит многих в страхе. По данным ВОЗ, общее число заражений сокращается уже на протяжении двух последних месяцев, и происходит это гораздо быстрее, чем прогнозировали эксперты. В середине января ежедневно коронавирусом заражались около 700 тысяч человек, сейчас это уже "только" половина.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что эти цифры вселяют надежду. "Этот тренд - напоминание нам: когда сегодня мы ведем дискуссии о вакцинации, не стоит забывать и том,что коронавирус можно контролировать и за счет эффективных мер в сфере здравоохранения. Этот путь прошли уже многие страны".

Почему же число заражений сокращается? Эксперты называют много причин. Очевидно, что дело - не в вакцинации, так как пока удалось привить лишь небольшую долю населения планеты. Однозначно, что такие меры как соблюдение социальной дистанции и правил гигиены оказались эффективными. Это аргумент в пользу постепенного послабления локдауна. В некоторых странах, как например, в США и Бразилии, число заражений достигло уже такого уровня, что скоро можно будет говорить о возникновении коллективного иммунитета.

Коронавирус станет локальной проблемой?

Кроме того, среди ученых распространено еще и такое мнение: коронавирус ослабнет в среднесрочной перспектике - по мере того, как будут появляться новые мутации. В середине февраля американские ученые из университетов в Атланте и Пенсильвании опубликовали исследование, которое говорит о том, что коронавирус в скором времени приобретет эндемичный характер, а вакцинация будет способствовать ускорению этого процесса.

По словам Клауса Штера (Klaus Stöhr), который долгие годы был директором глобальной программы ВОЗ по гриппу и координировал исследования коронавирусов, считает, что такой прогноз вполне реалистичен. Его опыт работы показывает, что распространение инфекционных заболеваний может резко замедлиться совершенно неожиданно. Так с поверхности земли внезапно исчезли две страшные пандемии - азиатский грипп (массовая пандемия 1957 года) и гонконгский грипп (пандемия 1968 года). Обе пандемии унесли жизни семи миллионов человек. Испанский грипп, разразившийся после Первой мировой войны, унес в разы больше человеческих жизней. В период с 1918 по 1920 год от "испанки" умерли более 50 миллионов человек. Третья волна испанского гриппа была непродолжительной. Однако вирус H1N1 встречается и сегодня, но в более безобидной и легкой форме.

Похожая судьба может постигнуть и вирус SARS-CoV-2 в среднесрочной перспективе. Вероятнее всего коронавирус останется с нами, но будет проявляться локально и в более мягкой форме. Если мутации будут способствовать тому, что риск опасного протекания болезни начнет снижаться, то и сам вирус не будет казаться больше таким зловещим. Но пока такое развитие событий станет глобальной тенденцией, нам придется соблюдать баланс между необходимыми ограничениями социальных контактов и возможными послаблениями локдауна.