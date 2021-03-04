Ракетный обстрел авиабазы США в Ираке: вызов Байдену и угроза для папы римского?

В среду утром проиранские ополченцы выпустили 10 ракет по авиабазе Айн аль-Асад в Ираке, на которой несут службу и американские военные. Атака произошла через неделю после американского авиаудара по союзникам Ирана в Сирии и за два дня до начала исторического визита папы римского Франциска.

СМИ сообщают со ссылкой на источники в Пентагоне, что один американец - гражданский служащий на базе - погиб от сердечного приступа. Пока неизвестно, связано ли это с обстрелом. Иракские власти начали расследование.

В феврале похожее нападение на севере Ирака унесло жизнь штатского сотрудника, а один американский военный был ранен.

В ответ на это президент США Джо Байден одобрил удар по лояльным Ирану силам на границе Сирии и Ирака.

По словам Байдена, они должны были стать предостережением для Тегерана и его союзников. Но ополченцы приняли вызов - и ответили новым обстрелом.

Тем временем власти Ирака принимают жесткие меры в преддверии исторического визита папы римского Франциска. С пятницы в Багдаде будет введен жесткий локдаун, а силовые структуры приведены в режим повышенной готовности.

В январе в иракской столице произошел первый за три года теракт с участием смертников, унесший десятки жизней.

А авиабазу Айн аль-Асад проиранские силы уже обстреливали год назад, отвечая на убийство иранского генерала Сулеймани.

Что случилось в среду?

Как минимум 10 ракет ударили по авиабазе Айн аль-Асад на западе страны, где вместе с иракской армией расквартирован и контингент вооруженных сил США.

По первоначальным сообщениям, речь идет о 122-миллиметровых ракетах, выпущенных из БМ-21 "Град". Эксперты анализируют появляющиеся в "Твиттере" фотографии по мере поступления. Они предполагают, что ракеты запускались из кузова фургона.

Такие ракетные обстрелы из кузова - не редкость в Ираке; их ранее проводили боевики "Исламского государства" (запрещенная в России экстремистская организация).

Это одна из последних баз в Ираке, где остаются американские военные.

Высокопоставленный источник в министерстве обороны США рассказал журналистам New York Times, что как минимум один человек погиб в этот день - им был гражданский служащий из США, скончавшийся от сердечного приступа.

О том же пишет корреспондент телеканала Fox News в Пентагоне.

Однако в телеграм-канале, связанном с проиранскими ополченцами, утверждается, что обстрел унес жизни трех американских солдат.

Представитель коалиции США и их союзников в Ираке полковник Уэйн Маротто пока не прокомментировал эту информацию. Он подчеркнул, что идет расследование инцидента.

Эксперты связывают нападение с авиаударом США по позициям проиранских сил на границе Сирии и Ирака, когда погиб по крайней мере один боец этих сил.

"Непохоже, что у Байдена получилась сдержать Иран/ополченцев", - написал в "Твиттере" Макс Абрамс, профессор Северо-Восточного университета в Бостоне.

Папа римский все равно приедет?

Эскалация вызывает вопросы и к предстоящему визиту папы римского Франциска в Ирак, который должен стать первым в истории страны.

Он запланирован на 5-8 марта, и 84-летний глава Католической церкви отказался переносить поездку.

Франциск хочет поддержать иракских христиан, которые подверглись жестоким гонениям со стороны джихадистов "Исламского государства" и других боевиков. По некоторым оценкам, больше 1 млн христиан покинули страну за последние двадцать лет.

"Мы не можем во второй раз разочаровать этих людей", - сказал Франциск в среду и попросил молиться о том, чтобы поездка прошла благополучно. Его слова - отсылка к запланированному в 1999 году визиту Иоанна Павла II, который был отменен.

В Багдаде Франциск проведет встречу со священниками, семинаристами и монахинями в кафедральном соборе Сиро-католической церкви, где в 2010 году боевики ИГ убили 58 человек.

Папа римский также подчеркнет важность диалога между разными религиями и встретится с лидером мусульман-шиитов Ирака, великим аятоллой Али Систани.

В Ватикане говорят, что понтифик будет путешествовать в бронированном автомобиле и в сопровождении охраны. А власти Ирака перебрасывают дополнительные силы для охраны порядка во всех городах, которые он посетит.

Но, кроме безопасности, многие указывают и на риск того, что исторический визит понтифика приведет к локальной вспышке коронавируса, если тысячи верующих соберутся в храмах.

Папа римский уже привился вакциной от коронавируса, также как и члены ватиканской делегации и журналисты пресс-пула, которые отправятся в Ирак.

Но в Ираке вакцинация лишь начинается, и в стране сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация.

Представители Ватикана говорят, что во время папского визита встретиться с ним сможет ограниченное число верующих, с соблюдением эпидемиологических мер.

Однако до 10 тыс. человек смогут принять участие в мессе на стадионе в Эрбиле, которую отслужит Франциск.