Финансовые новости
- |
- 03.03.21
- |
- 14:29
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Партия Орбана вышла из группы ЕНП в Европарламенте, пока ее оттуда не выгнали
13:30 03.03.2021 |
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о выходе его партии "Фидес" из группы Европейской народной партии после принятия изменений в ее правила, позволяющих исключить "Фидес".
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на 444.hu.
Письмо Виктора Орбана к лидеру ЕНП было обнародовано почти сразу после того, как появилась информация о результатах голосования - изменения поддержали большинством в 84 голоса.
Новые правила приостановления полномочий членов группы должны разрешить ЕНП исключить из своих рядов всю "Фидес", а не отдельных депутатов.
"Изменения в правилах группы ЕНП - явно враждебный шаг против" Фидес "и наших избирателей. Ограничения возможности наших европарламентариев выполнять свои обязанности как избранных членов Европарламента лишает венгерских избирателей их демократических прав... Поэтому руководящий орган "Фидес" решил немедленно выйти из группы ЕНП", - говорится в нем.
Пока неизвестно, как дальше будет действовать "Фидес" в Европарламенте - независимо или присоединится к другой фракции. ЄНП после их выхода продолжит оставаться самой крупной фракцией Европарламента.
Отношения "Фидес" и ЕНП долгое время были непростыми из-за нападок официальных лиц "Фидес" на лидеров и политику ЕНП, а также из-за опасений по поводу верховенства закона в Венгрии.
"Фидес" была отстранена от членства в ЕНП с марта 2019 года, но ее евродепутаты остаются частью группы ЕНП в Европейском парламенте, несмотря на попытки некоторых членов-центристов их выгнать.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Виктор Замятин: Выдуманный Зеленским Конгресс местных властей может собраться только один раз
|Доллар 2 марта упал после распродаж бизнеса под налоги
|Уголовное дело для «Слуги народа». Как Зеленский будет спасать свою партию от обвинений в коррупции
|Операция «Центрэнерго». Кого поставили у руля компании, и проиграл ли Коломойский
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Партия Орбана вышла из группы ЕНП в Европарламенте, пока ее оттуда не выгнали
|Крупнейшая фракция Европарламента поддержала изменения в правила, из-за которых Орбан грозил выходом
|В США разработали рекомендации для борьбы с Китаем в области ИИ
|США продолжают поиск целей для санкций за «Северный поток 2», могут объявить о новых мерах в мае - госдеп
|Минторг США подверг санкциям российские и немецкие компании
|США прекращают оборонный экспорт в Россию
Это интересно
|Аналитики спрогнозировали рост объема мошенничества с криптовалютами до $4,5 млрд
|Компания Michelin объявила о планах разработать инновационную технологию производства экологически чистых покрышек
|Инвесторы TON потребовали от Павла Дурова возместить десятки миллионов долларов убытков
|В Spotify отсортировать «Любимые треки» теперь можно по жанру и настроению
|Прививка от ковида: нужны ли из-за мутации вируса новые вакцины?
|В Instagram разрешили прямые трансляции «на четверых»
|Легковая линейка Volvo избавится от ДВС к 2030 году