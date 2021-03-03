Финансовые новости
- |
- 03.03.21
- |
- 14:29
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Крупнейшая фракция Европарламента поддержала изменения в правила, из-за которых Орбан грозил выходом
13:25 03.03.2021 |
Европейская народная партия утвердила изменения в свои правила, которые открывают возможность для исключения из фракции партии "Фидес" венгерского премьера Виктора Орбана.
Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в заявлении ЕНП.
Изменения в правила, которые действовали с октября 2013 года, поддержали 84,1% голосов.
Новые правила вступают в силу с сегодняшнего дня и уточняют процедуры, связанные с членством и приостановлением членства или исключением из группы.
Предложение об исключении из группы может внести президент или группа депутатов - 15% или более от состава, представляющих как минимум четыре делегации. После дебатов для решения об исключении из группы необходимо две трети поданных голосов, составляющих большинство от общего числа членов группы.
Несколько официальных лиц и депутатов Европарламента уверены, что после этого группа проголосует за приостановку членства "Фидес", хотя дата такого голосования еще не назначена.
На днях премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что "Фидес" в случае изменения правил сама выйдет из фракции и не будет ждать, пока ее исключат.
Отношения "Фидес" и ЕНП долгое время были непростыми из-за нападок официальных лиц "Фидес" на лидеров и политику ЕНП, а также из-за опасений по поводу верховенства закона в Венгрии.
"Фидес" была отстранена от членства в ЕНП с марта 2019 года, но ее евродепутаты остаются частью группы ЕНП в Европейском парламенте, несмотря на попытки некоторых членов-центристов их выгнать.
13 консервативных партий, входящих в ЕНП, требовали исключить партию Орбана из-за кампании венгерского правительства против миграционной политики ЕС.
В декабре ЕНП наложила санкции на Тамаша Дойча, главу фракции "Фидес" в парламенте, за то, что он сравнил комментарии Вебера с лозунгами гестапо и тайной полиции Венгрии.
Предыдущие попытки исключить "Фидес" из фракции парламента или полностью исключить ее из партийного альянса ЕНП провалились из-за нежелания принимать меры со стороны членов немецких христианских демократов (ХДС) и их сестринской баварской партии ХСС.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Виктор Замятин: Выдуманный Зеленским Конгресс местных властей может собраться только один раз
|Доллар 2 марта упал после распродаж бизнеса под налоги
|Уголовное дело для «Слуги народа». Как Зеленский будет спасать свою партию от обвинений в коррупции
|Операция «Центрэнерго». Кого поставили у руля компании, и проиграл ли Коломойский
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Партия Орбана вышла из группы ЕНП в Европарламенте, пока ее оттуда не выгнали
|Крупнейшая фракция Европарламента поддержала изменения в правила, из-за которых Орбан грозил выходом
|В США разработали рекомендации для борьбы с Китаем в области ИИ
|США продолжают поиск целей для санкций за «Северный поток 2», могут объявить о новых мерах в мае - госдеп
|Минторг США подверг санкциям российские и немецкие компании
|США прекращают оборонный экспорт в Россию
Это интересно
|Аналитики спрогнозировали рост объема мошенничества с криптовалютами до $4,5 млрд
|Компания Michelin объявила о планах разработать инновационную технологию производства экологически чистых покрышек
|Инвесторы TON потребовали от Павла Дурова возместить десятки миллионов долларов убытков
|В Spotify отсортировать «Любимые треки» теперь можно по жанру и настроению
|Прививка от ковида: нужны ли из-за мутации вируса новые вакцины?
|В Instagram разрешили прямые трансляции «на четверых»
|Легковая линейка Volvo избавится от ДВС к 2030 году