Финансовые новости
- |
- 03.03.21
- |
- 14:29
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В США разработали рекомендации для борьбы с Китаем в области ИИ
11:37 03.03.2021 |
Комиссия по национальной безопасности в области искусственного интеллекта (NSCAI) опубликовала отчет с рекомендациями для президента Джо Байдена, Конгресса, руководителей бизнеса и правительства о сохранении технологического доминирования США. Комиссары одобрили 756-страничный отчет на голосовании 1 марта, сообщает Venture Beat.
Авторы отчета предложили удвоить расходы на исследования и разработки в области ИИ до 2026 года. Комиссия назвала $40 млрд инвестиций для демократизации исследований и разработок в области ИИ «скромным первоначальным взносом за будущие прорывы». Группа предполагает, что в ближайшие годы федеральное правительство потратит на ИИ сотни миллиардов долларов.
Также ведомство призвало создать корпус для найма технических специалистов, учредить Академию цифровых услуг для подготовки госслужащих и утроить количество национальных исследовательских институтов ИИ.
Для обеспечения национальной безопасности авторы отчета рекомендуют автоматизировать большинство задач разведки, определить военнослужащих с техническим мышлением, установить ответственных руководителей ИИ в каждом агентстве по национальной безопасности и в каждом роде вооруженных сил.
Частному сектору комиссия предложила сформировать организацию, которая займется вопросами устранения неравенства, и расширить доступ к программному обеспечению с открытым исходным кодом для федеральных агентств, включая Пентагон.
Авторы отчета назвали TensorFlow и PyTorch «необходимыми инструментами в арсенале любого разработчика ИИ».
Китай, по словам группы, представляет собой главный вызов технологическому превосходству США, который угрожает экономической и военной мощи впервые после окончания Второй мировой войны. Комиссары призывают США создать коалицию развивающихся технологий с союзниками, и поддерживать постоянный дипломатический диалог на высоком уровне с китайским правительством для сотрудничества в решении глобальных проблем, таких как изменение климата.
В обороне комиссары не поддерживают договор о глобальном запрещении автономных вооружений с использованием ИИ. Комиссия пришла к выводу, что Китай и Россия проигнорируют любое такое обязательство. Вместо этого в отчете содержится призыв к разработке стандартов для автономного оружия.
В других вопросах, связанных с внешней политикой и международными делами, ведомство призывает к заключению международного соглашения о том, чтобы никогда не автоматизировать применение ядерного оружия, и добиваться аналогичных обязательств от России и Китая.
Публикация итогового отчета - это кульминация работы временной комиссии Конгресса, сформированной в 2018 году. В состав группы вошли топ-менеджеры таких компаний, как Oracle, Microsoft, Google и Amazon.
Генеральный директор AWS Энди Ясси в рамках встречи, проведенной для утверждения отчета, выразил надежду, что Конгресс углубленно изучит отчет и его рекомендации.
«Я думаю, что есть серьезная необходимость приступить к решению этих задач, и важно понимать, что нельзя просто щелкнуть выключателем и использовать эти возможности. Чтобы реализовать их, требуется упорная и целеустремленная работа в течение длительного периода времени», - сказал Ясси.
Теперь, по словам членов комиссии, начинается работа по продвижению этих идей среди ключевых лиц, принимающих решения у власти.
Напомним, президент Дональд Трамп ветировал Закон о национальной обороне на 2021 год, который предполагал увеличение инвестиций в ИИ-технологии на $6,4 млрд в течение пяти лети, но Конгресс это вето преодолел.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Виктор Замятин: Выдуманный Зеленским Конгресс местных властей может собраться только один раз
|Доллар 2 марта упал после распродаж бизнеса под налоги
|Уголовное дело для «Слуги народа». Как Зеленский будет спасать свою партию от обвинений в коррупции
|Операция «Центрэнерго». Кого поставили у руля компании, и проиграл ли Коломойский
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Партия Орбана вышла из группы ЕНП в Европарламенте, пока ее оттуда не выгнали
|Крупнейшая фракция Европарламента поддержала изменения в правила, из-за которых Орбан грозил выходом
|В США разработали рекомендации для борьбы с Китаем в области ИИ
|США продолжают поиск целей для санкций за «Северный поток 2», могут объявить о новых мерах в мае - госдеп
|Минторг США подверг санкциям российские и немецкие компании
|США прекращают оборонный экспорт в Россию
Это интересно
|Аналитики спрогнозировали рост объема мошенничества с криптовалютами до $4,5 млрд
|Компания Michelin объявила о планах разработать инновационную технологию производства экологически чистых покрышек
|Инвесторы TON потребовали от Павла Дурова возместить десятки миллионов долларов убытков
|В Spotify отсортировать «Любимые треки» теперь можно по жанру и настроению
|Прививка от ковида: нужны ли из-за мутации вируса новые вакцины?
|В Instagram разрешили прямые трансляции «на четверых»
|Легковая линейка Volvo избавится от ДВС к 2030 году