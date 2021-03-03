В США разработали рекомендации для борьбы с Китаем в области ИИ

Комиссия по национальной безопасности в области искусственного интеллекта (NSCAI) опубликовала отчет с рекомендациями для президента Джо Байдена, Конгресса, руководителей бизнеса и правительства о сохранении технологического доминирования США. Комиссары одобрили 756-страничный отчет на голосовании 1 марта, сообщает Venture Beat.

Авторы отчета предложили удвоить расходы на исследования и разработки в области ИИ до 2026 года. Комиссия назвала $40 млрд инвестиций для демократизации исследований и разработок в области ИИ «скромным первоначальным взносом за будущие прорывы». Группа предполагает, что в ближайшие годы федеральное правительство потратит на ИИ сотни миллиардов долларов.

Также ведомство призвало создать корпус для найма технических специалистов, учредить Академию цифровых услуг для подготовки госслужащих и утроить количество национальных исследовательских институтов ИИ.

Для обеспечения национальной безопасности авторы отчета рекомендуют автоматизировать большинство задач разведки, определить военнослужащих с техническим мышлением, установить ответственных руководителей ИИ в каждом агентстве по национальной безопасности и в каждом роде вооруженных сил.

Частному сектору комиссия предложила сформировать организацию, которая займется вопросами устранения неравенства, и расширить доступ к программному обеспечению с открытым исходным кодом для федеральных агентств, включая Пентагон.

Авторы отчета назвали TensorFlow и PyTorch «необходимыми инструментами в арсенале любого разработчика ИИ».

Китай, по словам группы, представляет собой главный вызов технологическому превосходству США, который угрожает экономической и военной мощи впервые после окончания Второй мировой войны. Комиссары призывают США создать коалицию развивающихся технологий с союзниками, и поддерживать постоянный дипломатический диалог на высоком уровне с китайским правительством для сотрудничества в решении глобальных проблем, таких как изменение климата.

В обороне комиссары не поддерживают договор о глобальном запрещении автономных вооружений с использованием ИИ. Комиссия пришла к выводу, что Китай и Россия проигнорируют любое такое обязательство. Вместо этого в отчете содержится призыв к разработке стандартов для автономного оружия.

В других вопросах, связанных с внешней политикой и международными делами, ведомство призывает к заключению международного соглашения о том, чтобы никогда не автоматизировать применение ядерного оружия, и добиваться аналогичных обязательств от России и Китая.

Публикация итогового отчета - это кульминация работы временной комиссии Конгресса, сформированной в 2018 году. В состав группы вошли топ-менеджеры таких компаний, как Oracle, Microsoft, Google и Amazon.

Генеральный директор AWS Энди Ясси в рамках встречи, проведенной для утверждения отчета, выразил надежду, что Конгресс углубленно изучит отчет и его рекомендации.

«Я думаю, что есть серьезная необходимость приступить к решению этих задач, и важно понимать, что нельзя просто щелкнуть выключателем и использовать эти возможности. Чтобы реализовать их, требуется упорная и целеустремленная работа в течение длительного периода времени», - сказал Ясси.

Теперь, по словам членов комиссии, начинается работа по продвижению этих идей среди ключевых лиц, принимающих решения у власти.

Напомним, президент Дональд Трамп ветировал Закон о национальной обороне на 2021 год, который предполагал увеличение инвестиций в ИИ-технологии на $6,4 млрд в течение пяти лети, но Конгресс это вето преодолел.