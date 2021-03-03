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США продолжают поиск целей для санкций за «Северный поток 2», могут объявить о новых мерах в мае - госдеп
10:57 03.03.2021 |
Администрация США продолжает отслеживать, против кого следует ввести санкции за участие в проекте «Северный поток 2», заявил во вторник представитель госдепа Нед Прайс.
"Мы продолжаем оценку организаций, имеющих отношение к "Северному потоку 2", - сказал он на брифинге, говоря о возможных дополнительных санкциях.
Прайс пояснил, что американская администрация каждые 90 дней должна предоставлять конгрессу данные о своей работе в данном направлении. "Следующий доклад, как я понимаю, будет в мае. И если у нас будет информация о возможных санкциях, то мы сообщим об этом", - заявил он.
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