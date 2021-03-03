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Минторг США подверг санкциям российские и немецкие компании
08:49 03.03.2021 |
Министерство торговли США опубликовал список из 10 российских, 3 немецких и 1 швейцарской компании, попавших под торговые санкции в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. Этот список был опубликован в Федеральном реестре США в среду, 3 марта. Вашингтон считает, что эти организации могли иметь отношение к созданию и распространению оружия массового уничтожения и химического оружия.
В числе российский компаний в список вошли 27-й Научный центр Минобороны, компании "Химмед", "Фемтеко", "Интерлаб", "Лабинвест", "Аналит продактс", "Интертек инструментс", Pharmcontract, Rau Farm и "Регионснаб". Среди немецких: ChimConnect Gmbh, Pharmcontract и Riol-Chemie, а также одна компания из Швейцарии - ChimConnect AG.
По данным из открытых источников, бизнес немецкой компании ChimConnect Gmbh тесно связан с Россией и Казахстаном, в частности, именно там находятся ее производственные площадки. А управляющие немецкой компанией Riol-Chemie носят российские или украинские имена. Черный список предусматривает введение дополнительных лицензионных требований относительно экспорта, реэкспорта и передачи технологий этим компаниям.
Прекращение оборонного экспорта
Ранее 2 марта США объявили о том, что Россия включена в список стран, в отношении которых действует отказ в экспорте оборонных продуктов, технологий и услуг. Исключение в этом правиле будет сделано только для поддержки межправительственного космического сотрудничества, в то же время коммерческое космическое сотрудничество будет прекращено после шестимесячного переходного периода.
"Соединенные Штаты присоединяются к Европейскому Союзу в осуждении и реакции на использование Российской Федерацией химического оружия при попытке убийства российского оппозиционера Алексея Навального в августе 2020 года и его последующего тюремного заключения в январе 2021 года", - говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.
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