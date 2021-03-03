США прекращают оборонный экспорт в Россию

США включают Россию в список стран, в отношении которых действует отказ в экспорте оборонных продуктов, технологий и услуг. Об этом в специальном сообщении, распространенном во вторник, 2 марта, объявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Исключение в этом правиле будет сделано только для поддержки межправительственного космического сотрудничества, в то же время коммерческое космическое сотрудничество будет прекращено после шестимесячного переходного периода.

"Соединенные Штаты присоединяются к Европейскому Союзу в осуждении и реакции на использование Российской Федерацией химического оружия при попытке убийства российского оппозиционера Алексея Навального в августе 2020 года и его последующего тюремного заключения в январе 2021 года. Мы разделяем озабоченность ЕС по поводу усиления авторитаризма в России и приветствуем решимость ЕС ввести санкции", - говорится в сообщении Блинкена. Запрет на экспорт оборонных товаров в Россию при этом расширит существующие санкции, впервые введенные в отношении России после отравления Сергея Скрипаля в Великобритании в 2018 году.

Соединенные Штаты 2 марта ввели санкции и в отношении россиян, ответственных за отравление и уголовное преследование Алексея Навального. В санкционном списке оказались директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, генпрокурор РФ Игорь Краснов, заместители министра обороны РФ Павел Попов и Алексей Криворучко, глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников и руководитель управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин.