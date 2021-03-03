Дорожная карта Трампа: как экс-президент США планирует вернуться к власти

Світлана Ковальчук / Європейська правда

Яке політичне майбутнє запланував собі Дональд Трамп?

Відповідь на це питання, яке турбує багатьох у США, і не лише там, мала дати традиційна Конференція консерваторів щодо політичних дій (CPAC), яка проходила з 25 по 28 лютого в Орландо (Флорида).

Дискусія про цінності, програмні пункти та майбутнє Республіканської партії за назвою "Америку не можна скасувати" тривала чотири дні, проте основним програмним пунктом конференції став перший публічний виступ Дональда Трампа у ролі колишнього президента.

Що пообіцяв експрезидент? І як тепер виглядають його шанси повернутися у велику політику?

"Трамп нікуди не зникне"

Конференція консерваторів щодо політичних дій - це щорічне політичне зібрання консерваторів-активістів та консерваторів-обранців зі Сполучених Штатів та за їхніми межами.

Проте увага до нинішньої конференції виявилася ледь не найбільшою в історії. І це не дивно, адже цього року вона з традиційних "посиденьок" республіканців-лібертаріанців, соціальних консерваторів та яструбів зовнішньої політики перетворилася на місце обговорення майбутнього Дональда Трампа.

Тим більше, що у конференції взяли участь багато відомих консерваторів, таких як Тед Круз, Том Коттон, Джош Хоулі, Стів Скалізе, Метт Гетц.

Проте - і це також показово - такі впливові республіканці, як колишній віцепрезидент США Майк Пенс, лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл і конгресвумен Ліз Чейні (які вже встигли зіпсувати відносини з експрезидентом), не були присутні на заході.

Що пропонує "фан-клуб" Трампа серед Республіканської партії?

Лейтмотивом виступів консервативно налаштованих республіканців стала теза, що Дональд Трамп і надалі відіграватиме значну політичну роль у Республіканській партії. Зокрема, сенатор Тед Круз зазначив, що "Дональд Трамп нікуди не зникне", а конгресмен Метт Гетц припустив, що, ймовірно, Трамп балотуватиметься на пост президента у 2024 році, незважаючи на події, пов'язані із захопленням будівлі Конгресу в січні цього року.

Багато виступали за те, щоби Трамп балотувався знову. Але навіть ті, хто віддав перевагу іншим кандидатам, заявили, що хочуть продовжувати просувати його програму "Америка понад усе".

Традиційно під час конференції було проведено опитування щодо кандидата від республіканців на президентських виборах 2024 року.

Дональд Трамп з 55% голосів підтримки став переможцем проведеного опитування, другим став губернатор від Флориди Рональд Діон "Рон" ДеСантіс з підтримкою у 21% голосів. Одночасно Рон ДеСантіс став переможцем другого опитування, яке не включало кандидатуру Дональда Трампа, отримавши 43% голосів на свою підтримку і випередивши губернатора Крісті Ноем з Південної Дакоти (11%).

Проте головне, що 95% учасників конференції заявили: вони хочуть, щоб Республіканська партія і надалі дотримувалася політики Трампа.

Хоча багато консерваторів у своїх виступах зазначили про свої сумніви щодо майбутнього партії разом із Дональдом Трампом, адже власне Трамп змінив доктрину республіканців.

Зокрема, Рік Скотт, сенатор-республіканець, якого розглядають як одного з можливих кандидатів на пост президента, зазначив, що республіканцям час змінюватися: "Перед нами лежать як великі виклики, так і великі можливості, і я збираюся зосередитися на можливостях". Варто зазначити, що Рік Скотт виконує роль неофіційного медіатора між двома крилами партії, хоча сам він цю роль заперечує.

Водночас існує чітке розуміння, що якщо навіть буде інший кандидат, то він може виграти, лише маючи підтримку Дональда Трампа.

Курс на "новий націоналізм"

Що означає продовження політики Трампа, до якого закликають американські консерватори?

Якщо раніше Республіканська партія чітко декларувала захист вільного ринку, то зараз значна частина її представників вважає, що великі технологічні компанії мають занадто велику владу, і уряд повинен встановити більше обмежень. Побоювання щодо інтервенціонізму за кордоном замінили яструбину доктрину як рушійну зовнішньополітичну силу.

Джош Хоулі, молодий сенатор з Міссурі, у своєму виступі говорив про так званий "новий націоналізм", який включає розпад технологічних компаній, протистояння Китаю та посилення кордонів. "Олігархи" та "корпоративні ЗМІ", за його словами, прагнуть розділити американців, "використовуючи такий фейк, як системний расизм".

Мало хто підтримував ідею повернення до консервативних принципів минулого, висловлюючи підтримку такій політиці, як занепокоєння соціалізмом та бажання менше втручатися у справи за кордоном.

Промова Рона ДеСантіса у п'ятницю стала, власне, вираженням настроїв більшості серед республіканців. Рон ДеСантіс зазначив: "Ми можемо сидіти і проводити наукові академічні дебати щодо консервативної політики або ми можемо просто її втілювати. Але питання полягає в тому, чи будемо ми сильними чи провалимося?".

Говорячи про майбутнє консерватизму, ДеСантіс заявив, що

в основі нового консерватизму мають бути: антиавантюризм за кордоном, протидія великим технологічним компаніям, антиімміграція, анти-Китай та антилокдаун.

"Ми не можемо і не будемо повертатися до невдалих рішень республіканців минулих років", - сказав він, проголосивши Флориду "оазою свободи" в країні, яка страждає від "ярма гнітючих локдаунів".

До речі, велика підтримка губернатора Флорида, продемонстрована під час конференції, дає йому шанс стати провідним республіканцем у посттрампівську епоху. Рон ДеСантіс став популярною фігурою серед республіканців-скептиків за свій опір впровадженню обмежень, пов'язаних з коронавірусом.

Втім, не варто забувати, що попередні "переможці CPAC" досі не добилися лідерства.

Найближчим до цього був сенатор Мітт Ромні, який виграв чотири опитування (у 2007, 2008, 2009 та 2012 роках), а згодом став кандидатом від республіканців на президентських виборах 2012 року.

Натомість сенатор Ренд Пол з Кентуккі, який ставав переможцем трьох поспіль опитувань напередодні виборчого сезону 2016 року, змушений був зійти з виборчих перегонів, поступившись Трампу.

"Неймовірна подорож ще далеко не закінчена"

Проте головною "родзинкою" конференції мав стати виступ експрезидента.

Дональд Трамп запізнився більш ніж на годину, проте прийшов на захід зі своїми прихильниками, які впродовж його промови висловлювали свою беззаперечну підтримку.

Під час півторагодинної промови Дональд Трамп чітко заявив, що він і надалі продовжуватиме свою активну політичну кар'єру в рамках Республіканської партії, виключивши будь-яку риторику про створення іншої партії.

"Сьогодні я стою перед вами, щоб заявити, що неймовірна подорож, яку ми розпочали разом чотири роки тому, ще далеко не завершена. Ми зібралися сьогодні, щоби поговорити про майбутнє - майбутнє нашого руху, майбутнє нашої партії та майбутнє нашої улюбленої країни, - сказав Трамп. - У нас є Республіканська партія. Вона об'єднається і стане сильнішою, ніж будь-коли раніше".

Іншим пунктом промови стали результати минулих виборів та вибори майбутні.

Дональд Трамп вкотре повторив, що він програв вибори лише через їхню фальсифікацію та нездатність Верховного суду скасувати результати, повторюючи, що Джо Байден переміг лише завдяки бюлетеням, які надходили поштою.

Не даючи чіткої відповіді щодо балотування на виборах у 2024 році, Дональд Трамп зазначив: "Насправді ви знаєте, що вони щойно втратили Білий дім. Але хто знає, хто знає. Я, можливо, навіть вирішу втретє позмагатися з ними, гаразд?"

Не обійшлося і без жорсткої критики на адресу адміністрації Байдена. "Ми всі знали, що адміністрація Байдена буде поганою, але ніхто з нас навіть не уявляв, наскільки поганими вони будуть і наскільки далеко вони підуть", - сказав Трамп, маючи на увазі зміну жорсткої позиції щодо імміграції, безпеки кордонів та позицію США в іранському питанні.

"Забанений" у Twitter Трамп сказав, що компанії, які займаються великими технологіями, "треба карати серйозними санкціями щоразу, коли вони замовчують консервативні голоси".

"Лише за один короткий місяць ми перейшли від "Америки понад усе" до "Америки в останню чергу", - сказав Трамп.

На відміну від своєї попередньої риторики, Дональд Трамп прямо закликав вакцинуватися проти коронавірусу, проте продовжив критикувати трансгендерів, які беруть участь у жіночих видах спорту.

Під час свого виступу експрезидент звернувся до кожного республіканця Конгресу, який проголосував за його імпічмент.

"Так звані "республіканці лише на ім'я", якими ми оточені, знищать Республіканську партію та американського працівника і знищать саму нашу країну", - сказав він, додавши, що "буде активно працювати над обранням сильних, жорстких та розумних республіканських лідерів".

Колишній президент викликав бурхливі оплески за обіцянку очистити партію від антагоністів, ілюструючи дилему, в якій опинилися республіканці.

Перша поява Дональда Трампа підтвердила, що прихильники за ним сумують, адже його вихід супроводжувався скандуванням: "Ми любимо вас! Ми любимо вас!" Підійшовши до мікрофона, Трамп спитав аудиторію: "Ви вже сумуєте за мною?" - і почув у відповідь гучне: "США! США!"

Конференція консерваторів показала значну ймовірність повернення Трампа у велику політику.

Але навіть якщо цього не станеться, "трампізм" залишиться впливовою течією серед республіканців, що змушуватиме багатьох впливових партійців шукати із ним союзів.