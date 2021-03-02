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США будут координировать с ЕС любые действия в отношении России
09:09 02.03.2021 |
Власти США намерены продолжать тесно координировать с ЕС действия в отношении РФ, заявил в понедельник представитель Госдепа Нед Прайс.
"Мы всегда тесно координировали наши действия. Наши инициативы никогда не станут сюрпризом для ЕС. То же самое касается и их инициатив", - сказал он на брифинге, отвечая на вопрос о возможных мерах администрации США в связи с ситуацией с оппозиционером Алексеем Навальным.
Прайс подчеркнул, что данная тема - "это важный приоритет" для Вашингтона.
Ранее в понедельник CNN сообщил со ссылкой на источники в Белом доме, что администрация США готовится ввести на этой неделе ограничительные меры против России из-за ситуации с Навальным.
"Введение санкций будет координироваться с Европейским союзом. Эти меры и точное время их вступления в силу сообщат американские и европейские официальные лица в ближайшие дни", - отмечается в сообщении.
Эти санкции станут первыми ограничительными мерами, которые предпримет администрация президента США Джо Байдена против России. "Они зададут тон ее политики по отношению к Москве в будущем", - передает канал.
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