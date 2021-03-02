Финансовые новости
- |
- 02.03.21
- |
- 14:16
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В ООН считают отравление Навального «зловещим предостережением» критикам Кремля
08:57 02.03.2021 |
Отравление российского оппозиционера Алексея Навального является однозначным сигналом критикам властей РФ, считают спецдокладчики ООН по вопросу о внесудебных казнях и по защите свободы слова Аньес Калламар и Ирен Хан. "Мы считаем, что отравление господина Навального "Новичком" могло быть осуществлено намеренно, чтобы дать четкое зловещее предупреждение, что такая судьба ждет любого, кто будет критиковать власти и выступать против них. "Новичок" был избран именно для того, чтобы вызвать страх", - говорится в докладе экспертов, обнародованном на сайте Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в понедельник, 1 марта.
При этом авторы документа призывают к проведению международного расследования произошедшего, установления виновных и привлечения их к ответственности.
Представители ООН напомнили, что токсикологические тесты, проведенные в Германии, Франции, Швеции, а также Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), доказали, что Навальный был отравлен новой формой нервно-паралитического вещества "Новичок", который первоначально был разработан в СССР, а затем в России. Доступ к нему, а также опыт, необходимый для обращения с ним, а также возможность разработки новой формы вещества, имеется только у государственных структур, подчеркнули авторы доклада.
Письмо главе МИД РФ осталось без ответа
Одновременно спецдокладчики опубликовали свое 39-страничное письмо на имя главы МИД РФ Сергея Лаврова, направленное в декабре после четырехмесячного расследования отравления Навального, и указали, что оно до сих пор остается без ответа. В данном письме подробно описываются доказательства, указывающие на вероятную причастность к отравлению высокопоставленных государственных чиновников.
"Применение "Новичка" нарушает обязательства России в рамках Конвенции о запрещении химического оружия. Это было сделано с целью убийства господина Навального и представляет собой нарушение запрета на произвольные убийства. В связи с физической болью и страданиями, причиненными жертве, это можно расценить как пытку или другое жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание", - заявили эксперты ООН.
Широкая картина убийств и покушений на критиков властей РФ
Одновременно они отметили, что покушение на Навального вписывается в более широкую картину убийств и покушений на критиков российских властей как на территории страны, так и за рубежом на протяжении последних нескольких десятилетий. В связи с этим спецдокладчики ООН призвали к "решительной и настойчивой реакции со стороны международного сообщества для защиты основных прав на жизнь и свободу выражения мнений".
"Власти не могут отказаться от своих обязательств в рамках международного законодательства по защите прав человека, отрицая ответственность за само деяние. Даже в том маловероятном случае, если третье лицо могло каким-либо образом совершить этот преступление, Россия не выполнила бы свои обязательства по защите жизни господина Навального от таких негосударственных субъектов", - указывается далее.
Отравление Алексея Навального и приговор после возвращения в Россию
Алексей Навальный в августе 2020 года был отравлен в Томске запрещенным боевым отравляющим веществом из группы "Новичок" и затем перевезен на лечение в Германию. Навальный обвиняет в попытке своего убийства президента РФ Владимира Путина и Федеральную службу безопасности (ФСБ). Более 50 стран - участниц ОЗХО призвали Россию расследовать отравление политика. Журналисты Bellingcat и The Insider опубликовали расследование о группе возможных сотрудников ФСБ, вероятно, причастных к отравлению. Власти РФ отрицают все обвинения. ЕС и Великобритания ввели санкции за отравление Навального.
17 января Навальный вернулся в Россию и был задержан в Шереметьево. 2 февраля он был приговорен к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы по обвинению в нарушении обязательств условно осужденного по делу косметической компании "Ив Роше". В рамках этого дела Алексей Навальный и его брат Олег в декабре 2014 года были признаны виновными в хищении.
20 февраля прошли сразу два судебных процесса над Навальным. Мосгорсуд оставил в силе решение нижестоящей инстанции заменить оппозиционеру условный срок на реальный по обвинению в нарушении обязательств условно осужденного по делу косметической компании "Ив Роше". Суд лишь вычел из итогового срока лишения свободы 1,5 месяца, которые Навальный провел под домашним арестом. Таким образом, политик должен провести в колонии 2 года 6 месяцев и две недели. А на процессе по делу о клевете на ветерана суд обязал оппозиционера выплатить штраф в 850 тысяч рублей. В ближайшие дни ЕС собирается объявить о санкциях за преследование российского оппозиционера.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|«Приватовская» пружина. Почему цены на бензин рванули вверх и где потолок
|Не те «Ирокезы». Что на самом деле американского будут собирать на Одесском авиазаводе
|Активность игроков на межбанке 1 марта снизилась. Рынок в шатком балансе и без особых идей
|Павел Климкин: Есть две вещи, способные убедить Запад действовать иначе по Крыму
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Снижение рождаемости угрожает экономическому росту в Китае
|Прилетевшим в Израиль надевают электронные браслеты
|США будут координировать с ЕС любые действия в отношении России
|Боррель обвинил Россию в активизации кампаний по дезинформации против ЕС
|В ООН считают отравление Навального «зловещим предостережением» критикам Кремля
|США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $125 млн
|Украинцы с 1 марта смогут путешествовать без виз в Гренаду
Это интересно
|10-секундный видеоклип продан за 6,6 млн долларов
|Valve тестирует функцию удалённой игры с друзьями, у которых нет Steam
|Индия успешно вывела на орбиту бразильский аппарат «Амазония-1» и ещё 18 спутников
|Впервые в Европе: Малага разрешила электроавтобус без водителя на дорогах города
|Суд в Португалии приказал мужчине выплатить компенсацию бывшей подруге за 30 лет работы по дому
|Человек, взломавший наш код и написавший все хиты. Как Макс Мартин уже 25 лет создает современную музыку
|Toyota создала модульные водородные топливные элементы для широкого применения