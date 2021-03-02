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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

В ООН считают отравление Навального «зловещим предостережением» критикам Кремля

 

Отравление российского оппозиционера Алексея Навального является однозначным сигналом критикам властей РФ, считают спецдокладчики ООН по вопросу о внесудебных казнях и по защите свободы слова Аньес Калламар и Ирен Хан. "Мы считаем, что отравление господина Навального "Новичком" могло быть осуществлено намеренно, чтобы дать четкое зловещее предупреждение, что такая судьба ждет любого, кто будет критиковать власти и выступать против них. "Новичок" был избран именно для того, чтобы вызвать страх", - говорится в докладе экспертов, обнародованном на сайте Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в понедельник, 1 марта.

При этом авторы документа призывают к проведению международного расследования произошедшего, установления виновных и привлечения их к ответственности.

Представители ООН напомнили, что токсикологические тесты, проведенные в Германии, Франции, Швеции, а также Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), доказали, что Навальный был отравлен новой формой нервно-паралитического вещества "Новичок", который первоначально был разработан в СССР, а затем в России. Доступ к нему, а также опыт, необходимый для обращения с ним, а также возможность разработки новой формы вещества, имеется только у государственных структур, подчеркнули авторы доклада.

Письмо главе МИД РФ осталось без ответа

Одновременно спецдокладчики опубликовали свое 39-страничное письмо на имя главы МИД РФ Сергея Лаврова, направленное в декабре после четырехмесячного расследования отравления Навального, и указали, что оно до сих пор остается без ответа. В данном письме подробно описываются доказательства, указывающие на вероятную причастность к отравлению высокопоставленных государственных чиновников.

"Применение "Новичка" нарушает обязательства России в рамках Конвенции о запрещении химического оружия. Это было сделано с целью убийства господина Навального и представляет собой нарушение запрета на произвольные убийства. В связи с физической болью и страданиями, причиненными жертве, это можно расценить как пытку или другое жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание", - заявили эксперты ООН.

Широкая картина убийств и покушений на критиков властей РФ

Одновременно они отметили, что покушение на Навального вписывается в более широкую картину убийств и покушений на критиков российских властей как на территории страны, так и за рубежом на протяжении последних нескольких десятилетий. В связи с этим спецдокладчики ООН призвали к "решительной и настойчивой реакции со стороны международного сообщества для защиты основных прав на жизнь и свободу выражения мнений".

"Власти не могут отказаться от своих обязательств в рамках международного законодательства по защите прав человека, отрицая ответственность за само деяние. Даже в том маловероятном случае, если третье лицо могло каким-либо образом совершить этот преступление, Россия не выполнила бы свои обязательства по защите жизни господина Навального от таких негосударственных субъектов", - указывается далее.

Отравление Алексея Навального и приговор после возвращения в Россию

Алексей Навальный в августе 2020 года был отравлен в Томске запрещенным боевым отравляющим веществом из группы "Новичок" и затем перевезен на лечение в Германию. Навальный обвиняет в попытке своего убийства президента РФ Владимира Путина и Федеральную службу безопасности (ФСБ). Более 50 стран - участниц ОЗХО призвали Россию расследовать отравление политика. Журналисты Bellingcat и The Insider опубликовали расследование о группе возможных сотрудников ФСБ, вероятно, причастных к отравлению. Власти РФ отрицают все обвинения. ЕС и Великобритания ввели санкции за отравление Навального.

17 января Навальный вернулся в Россию и был задержан в Шереметьево. 2 февраля он был приговорен к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы по обвинению в нарушении обязательств условно осужденного по делу косметической компании "Ив Роше". В рамках этого дела Алексей Навальный и его брат Олег в декабре 2014 года были признаны виновными в хищении.

20 февраля прошли сразу два судебных процесса над Навальным. Мосгорсуд оставил в силе решение нижестоящей инстанции заменить оппозиционеру условный срок на реальный по обвинению в нарушении обязательств условно осужденного по делу косметической компании "Ив Роше". Суд лишь вычел из итогового срока лишения свободы 1,5 месяца, которые Навальный провел под домашним арестом. Таким образом, политик должен провести в колонии 2 года 6 месяцев и две недели. А на процессе по делу о клевете на ветерана суд обязал оппозиционера выплатить штраф в 850 тысяч рублей. В ближайшие дни ЕС собирается объявить о санкциях за преследование российского оппозиционера.
По материалам: Deutsche Welle
 

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