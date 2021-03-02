Экс-президент Франции Николя Саркози получил три года по делу о коррупции

Бывший президент Франции Николя Саркози признан виновным по делу о коррупции. Суд в Париже в понедельник, 1 марта, приговорил 66-летнего политика к трем годам лишения свободы, два года из этого срока - условно, сообщает агентство AFP из Дворца юстиции.

Суд счел доказанным обвинение в адрес бывшего главы французского государства в коррупции, попытке подкупа судьи и использовании служебного положения. У Саркози, по-прежнему являющегося влиятельным консервативным политиком. есть десять дней, чтобы оспорить решение суда.

Бывший адвокат Саркози Тьерри Эрзог и бывший судья Конституционного суда Жильбер Азибер, также проходившие обвиняемыми по данному делу, признаны виновными в разглашении профессиональной тайны и осуждены на такие же сроки, как и Саркози.

Обвинения в адрес Николя Саркози

Судебный процесс против Саркози, начавшийся в конце ноября 2020 года, связан с подозрениями в том, что политик, уже занимая пост президента, пытался повлиять на ход расследования дела о пожертвованиях Бетанкур.

По данным следствия, в 2014 году он предложил прокурору при Кассационном суде Жильберу Азиберу повышение и назначение в Монако в обмен на информацию о ходе расследования. Сам Саркози отвергает все обвинения, заявляя, что он стал жертвой ложных заявлений.

Ранее Саркози также подозревали в том, что он принимал незаконные пожертвования от совладелицы косметической компании L'Oreal, миллиардерши Лилиан Бетанкур, и использовал эти деньги для финансирования своей избирательной кампании в 2007 году. В 2013 году он был оправдан по этому обвинению, но его телефонные переговоры с адвокатом, перехваченные органами юстиции в рамках расследования другого дела, позволили следствию получить новые улики в его отношении.

Президент Франции в 2007-2012 годах

Николя Саркози занимал пост президента Франции с 2007 по 2012 год. В истории Пятой республики, ведущейся с 1958 года, это уже второй случай, когда бывший глава государства получил обвинительный приговор по делу о коррупции.

В 2011 году экс-президент Франции Жак Ширак был приговорен к двум годам заключения условно по обвинению в превышении полномочий и растрате средств из общественных фондов. Однако он не явился ни на одно заседание суда из-за проблем со здоровьем. В 2019 году Ширак скончался в возрасте 86 лет.

Ожидается, что в марте 2021 года Саркози и 13 его соратников также предстанут перед судом в связи с обвинениями в незаконном финансировании президентской кампании 2012 года.