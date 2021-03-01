Индия успешно вывела на орбиту бразильский аппарат «Амазония-1» и ещё 18 спутников

Индийская ракета-носитель PSLV-C51 («РН для вывода спутников на полярную орбиту») с 19 спутниками успешно стартовала сегодня с космодрома Индийской организации космических исследований (ISRO) на Шрихарикоте. В 7:54 EET ракета стартовала с первой стартовой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана.





Это первый космический запуск Индии в 2021 году, причём миссия PSLV-C51 - одна из самых продолжительных для данной ракеты-носителя (она продлится почти два часа после старта). Ключевая выводимая на орбиту нагрузка - 637-килограммовый бразильский спутник «Амазония-1». Также ракета несёт на борту 18 других спутников (включая 13 из США). С учётом этой миссии Индия на данный момент запустила в общей сложности 342 иностранных спутника. За запуск отвечает NewSpace India - государственное предприятие правительства Индии, являющееся коммерческим крылом ISRO. Оно было создано 6 марта 2019 года.

«Амазония-1» - оптический спутник наблюдения земли бразильского Национального института космических исследований (INPE). Он был выведен на орбиту примерно через 18 минут после старта, а остальные 18 грузов выведены в течение двух часов после старта. Среди прочих индийские СМИ упоминают мини-спутник от Space Kidz India, на котором выгравировано изображение премьер-министра Нарендры Моди (Narendra Modi).

Также запущено три спутника UNITYsats консорциума IN-SPACe из трёх индийских академических институтов; индийский демонстрационный спутник SindhuNetra и 13 спутников из США: демонстрационный спутник технологий SAI-1 NanoConnect-2 и 12 спутников SpaceBees для двусторонней спутниковой связи и ретрансляции данных.

По словам ISRO, «Амазония-1» усилит существующую инфраструктуру, предоставляя пользователям данные дистанционного зондирования для мониторинга обезлесения в регионе Амазонки и анализа диверсифицированного сельского хозяйства на всей территории Бразилии. «Индия и НИКИ испытывают огромную гордость за запуск в рамках этой миссии первого спутника, разработанного и интегрированного Бразилией. Спутник находится в очень хорошем состоянии. Я поздравляю бразильскую команду»,- сказал глава ISRO Кайласавадиву Сиван (Kailasavadivoo Sivan).

Это третий пуск модификации ракеты PSLV DL, которая имеет два дополнительных ускорительных двигателя. Этот вариант ракеты был впервые использован 24 января 2019 года для вывода на орбиту спутника Microsat R. PSLV - это четырёхступенчатая ракета с двигателем, работающая на твёрдом и жидком топливе поочерёдно, с шестью двигателями в первой ступени.