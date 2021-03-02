Северный поток-2. В США начали расследование против нефтегазовой сервисной компании

Комиссия по ценным бумагам и биржам заинтересовалась нефтяным подрядчиком Baker Hughes, который в феврале вышел из Северного потока-2. В ежегодной отчетности компании говорится, что расследование было начато в декабре прошлого года. Об этом сообщает агентство Reuters.

В компании заявили, что расследование касается участия в попавших под санкции проектах.

Компания заявила, что она также инициировала проверку с помощью внешнего юрисконсульта внутреннего контроля компании и соблюдения требований санкций США.

Baker Hughes отмечает, что, поскольку расследование SEC и внутренняя проверка компании продолжаются, она не может предвидеть сроки, результат или влияние расследования или проверки.

Baker Hughes - третья по величине нефтегазовая сервисная компания в мире после Schlumberger и Halliburton. В перечень услуг компании входит бурение, оценка запасов, обустройство месторождений и т. д. Компания работает более чем в 90 странах мира.