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Байден после удара США по Сирии советует Ирану быть осторожнее
09:57 01.03.2021 |
Президент США Джо Байден предупредил Иран, что тот не может безнаказанно действовать на мировой арене.
"Нельзя действовать безнаказанно, нужно быть осторожнее", - приводят западные СМИ слова, сказанные Байденом журналистам об Иране. Президент комментировал недавний американский удар по проиранским формированиям в Сирии.
О нанесении ВВС США удара на востоке Сирии по инфраструктуре сирийских вооруженных группировок, которых поддерживает Иран, стало известно в ночь на 26 февраля. Согласно сообщению Пентагона, удары были санкционированы "в ответ на недавние нападения на персонал США и международной коалиции в Ираке и на продолжающиеся угрозы в адрес этого персонала". Удар в Сирии был нанесен после "консультации с партнерами по коалиции", сообщил представитель Пентагона.
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