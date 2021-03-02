Финансовые новости
- |
- 02.03.21
- |
- 00:20
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Первые страны ЕС получили роботов для дезинфекции больниц, купленных за средства блока
09:32 01.03.2021 |
Словения получила двух роботов для дезинфекции палат в больницах, приобретенных за средства ЕС.
Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии, пишет "Европейская правда".
Еще 29 аппаратов прибудут в больницы Бельгии, Дании, Германии, Нидерландов, Испании, Люксембурга, Ирландии, Греции, Эстонии, Литвы и Хорватии.
Роботы могут дезинфицировать ультрафиолетовым излучением палату стандартной площади за 10 минут. Одного заряда аппарата хватит для обработки 18 комнат.
Такую обработку палат считают безопасной, так как в таком случае работники больницы не подвергаются дополнительному риску, в отличие от дезинфекции вручную химическими веществами.
Роботы изготовлены датской компанией UVD Robots, которая выиграла тендер. Всего за выделенные ЕС средства - 12 млн евро - планируют приобрести 200 таких аппаратов.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Павел Климкин: Есть две вещи, способные убедить Запад действовать иначе по Крыму
|Охота на украинцев с двумя паспортами: Почему инициатива СНБО может упереться в гражданство «слуг»
|16 кг золота и тысячи блоков сигарет: подробности задержания сотрудников посольства Украины в Польше
|Вспоминая э-декларирование: Чего не хватает налоговой амнистии Зеленского
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украинцы с 1 марта смогут путешествовать без виз в Гренаду
|Экс-президент Франции Николя Саркози получил три года по делу о коррупции
|Индия успешно вывела на орбиту бразильский аппарат «Амазония-1» и ещё 18 спутников
|Северный поток-2. В США начали расследование против нефтегазовой сервисной компании
|Иран отверг предложение ЕС о переговорах с США по ядерной сделке
|Байден после удара США по Сирии советует Ирану быть осторожнее
Это интересно
|Человек, взломавший наш код и написавший все хиты. Как Макс Мартин уже 25 лет создает современную музыку
|Toyota создала модульные водородные топливные элементы для широкого применения
|Rolls-Royce представил «космический» Phantom
|Глава BMW: Tesla потеряет лидерство на рынке электрокаров
|Британские спецслужбы намерены использовать ИИ для обеспечения нацбезопасности
|TikTok будет вынужден выплатить $92 млн по иску о злоупотреблении персональными данными пользователей
|Peugeot радикально изменила логотип