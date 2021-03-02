Финансовые новости
- |
- 02.03.21
- |
- 00:20
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В США утвердили вакцину Johnson & Johnson для экстренного использования
09:27 01.03.2021 |
Регулятор США разрешил экстренное использование вакцины от коронавируса от компании Johnson & Johnson, для защиты которой достаточно одной дозы.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Washington Post.
Управление продовольствия и медикаментов (Food and Drug Administration) приняло решение вечером 27 февраля, сделав вакцину третьей из утвержденных в США - после BioNTech-Pfizer и Moderna.
Появление еще одного препарата первое время существенно не изменит ситуацию с дефицитом вакцин, но ее поставки будут создавать меньше логистических трудностей - для хранения не нужны мощные морозильники и для защиты достаточно одной дозы. Поэтому этот препарат особенно удобен для распространения в сельских и труднодоступных населенных пунктах, где в медучреждениях не было условий для более "требовательных" вакцин.
В первые дни после утверждения медучреждения получат несколько миллионов доз вакцины. К концу марта штаты должны получить еще 20 млн доз, а всего до конца первого полугодия 2021 года - 100 млн доз.
Клинические испытания показали эффективность вакцины в 66% случаев для предотвращения развития средних и тяжелых симптомов COVID-19 и 85% случаев - для предотвращения тяжелом течении заболевания. Среди волонтеров, которые получили дозу настоящей вакцины, не было случаев госпитализации или смерти в результате заражения коронавируса - включительно с волонтерами из Южной Африки.
Напомним, Johnson & Johnson также ожидает утверждения в ЕС. По неофициальной информации, решение возможно в начале марта, после чего вакцина станет четвертой из разрешенных к использованию в странах блока.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Павел Климкин: Есть две вещи, способные убедить Запад действовать иначе по Крыму
|Охота на украинцев с двумя паспортами: Почему инициатива СНБО может упереться в гражданство «слуг»
|16 кг золота и тысячи блоков сигарет: подробности задержания сотрудников посольства Украины в Польше
|Вспоминая э-декларирование: Чего не хватает налоговой амнистии Зеленского
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украинцы с 1 марта смогут путешествовать без виз в Гренаду
|Экс-президент Франции Николя Саркози получил три года по делу о коррупции
|Индия успешно вывела на орбиту бразильский аппарат «Амазония-1» и ещё 18 спутников
|Северный поток-2. В США начали расследование против нефтегазовой сервисной компании
|Иран отверг предложение ЕС о переговорах с США по ядерной сделке
|Байден после удара США по Сирии советует Ирану быть осторожнее
Это интересно
|Человек, взломавший наш код и написавший все хиты. Как Макс Мартин уже 25 лет создает современную музыку
|Toyota создала модульные водородные топливные элементы для широкого применения
|Rolls-Royce представил «космический» Phantom
|Глава BMW: Tesla потеряет лидерство на рынке электрокаров
|Британские спецслужбы намерены использовать ИИ для обеспечения нацбезопасности
|TikTok будет вынужден выплатить $92 млн по иску о злоупотреблении персональными данными пользователей
|Peugeot радикально изменила логотип