В США утвердили вакцину Johnson & Johnson для экстренного использования

Регулятор США разрешил экстренное использование вакцины от коронавируса от компании Johnson & Johnson, для защиты которой достаточно одной дозы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Washington Post.

Управление продовольствия и медикаментов (Food and Drug Administration) приняло решение вечером 27 февраля, сделав вакцину третьей из утвержденных в США - после BioNTech-Pfizer и Moderna.

Появление еще одного препарата первое время существенно не изменит ситуацию с дефицитом вакцин, но ее поставки будут создавать меньше логистических трудностей - для хранения не нужны мощные морозильники и для защиты достаточно одной дозы. Поэтому этот препарат особенно удобен для распространения в сельских и труднодоступных населенных пунктах, где в медучреждениях не было условий для более "требовательных" вакцин.

В первые дни после утверждения медучреждения получат несколько миллионов доз вакцины. К концу марта штаты должны получить еще 20 млн доз, а всего до конца первого полугодия 2021 года - 100 млн доз.

Клинические испытания показали эффективность вакцины в 66% случаев для предотвращения развития средних и тяжелых симптомов COVID-19 и 85% случаев - для предотвращения тяжелом течении заболевания. Среди волонтеров, которые получили дозу настоящей вакцины, не было случаев госпитализации или смерти в результате заражения коронавируса - включительно с волонтерами из Южной Африки.

Напомним, Johnson & Johnson также ожидает утверждения в ЕС. По неофициальной информации, решение возможно в начале марта, после чего вакцина станет четвертой из разрешенных к использованию в странах блока.