Финансовые новости
- |
- 02.03.21
- |
- 00:20
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Палата представителей США одобрила антикризисный пакет Байдена
07:58 01.03.2021 |
Палата представителей Конгресса США с минимальным перевесом голосов одобрила подготовленный администрацией президента Джо Байдена пакет мер экстренного оживления экономики в условиях пандемии. За принятие законопроекта в ночь на субботу, 27 февраля, проголосовали 219 членов Палаты представителей, против высказались 212. Общий объем пакета помощи составляет 1,9 триллиона долларов, что равняется почти 10 процентам ВВП страны.
Законопроект предусматривает выделение 400 миллиардов долларов на борьбу с распространением коронавируса, еще примерно 1 триллион долларов будет направлен на помощь пострадавшим от пандемии и ограничительных мер гражданам, остальные деньги пойдут на стимулирование экономического роста.
С помощью пакета мер Байден намерен создать миллионы новых рабочих мест. Кроме того, предусмотрены прямые выплаты частным домохозяйствам, финансирование тестов на коронавирус и вакцинации от COVID-19, а также дополнительная помощь безработным.
Байден настаивает на принятии пакета до 14 марта
После принятия законопроекта Палатой представителей документ поступит на рассмотрение Сената, в котором часть плана Байдена уже потерпела поражение в части повышения размера минимальной оплаты труда в пределах всей страны до 15 долларов в час, составляющей в настоящее время 7,25 доллара. В результате данная мера из законопроекта была исключена.
Байден и его Демократическая партия настаивают, чтобы пакет мер был принят в ускоренном порядке до 14 марта, когда заканчивается действие продленной и увеличенной помощи безработным. В Сенате у демократов и республиканцев по 50 голосов, но в случае возникновения патовой ситуации свой голос может отдать вице-президент Камала Харрис, которая также является председателем верхней палаты парламента.
Республиканцы выступают против принятия нового столь обширного пакета помощи. В конце декабря Конгресс США уже одобрил законопроект, предусматривающий выделение 900 миллиардов долларов на борьбу с пандемией и помощь пострадавшим. Кроме того, весной 2020 года были приняты конъюнктурные пакеты общим объемом почти три триллиона долларов.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Павел Климкин: Есть две вещи, способные убедить Запад действовать иначе по Крыму
|Охота на украинцев с двумя паспортами: Почему инициатива СНБО может упереться в гражданство «слуг»
|16 кг золота и тысячи блоков сигарет: подробности задержания сотрудников посольства Украины в Польше
|Вспоминая э-декларирование: Чего не хватает налоговой амнистии Зеленского
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украинцы с 1 марта смогут путешествовать без виз в Гренаду
|Экс-президент Франции Николя Саркози получил три года по делу о коррупции
|Индия успешно вывела на орбиту бразильский аппарат «Амазония-1» и ещё 18 спутников
|Северный поток-2. В США начали расследование против нефтегазовой сервисной компании
|Иран отверг предложение ЕС о переговорах с США по ядерной сделке
|Байден после удара США по Сирии советует Ирану быть осторожнее
Это интересно
|Человек, взломавший наш код и написавший все хиты. Как Макс Мартин уже 25 лет создает современную музыку
|Toyota создала модульные водородные топливные элементы для широкого применения
|Rolls-Royce представил «космический» Phantom
|Глава BMW: Tesla потеряет лидерство на рынке электрокаров
|Британские спецслужбы намерены использовать ИИ для обеспечения нацбезопасности
|TikTok будет вынужден выплатить $92 млн по иску о злоупотреблении персональными данными пользователей
|Peugeot радикально изменила логотип