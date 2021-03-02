Палата представителей США одобрила антикризисный пакет Байдена

Палата представителей Конгресса США с минимальным перевесом голосов одобрила подготовленный администрацией президента Джо Байдена пакет мер экстренного оживления экономики в условиях пандемии. За принятие законопроекта в ночь на субботу, 27 февраля, проголосовали 219 членов Палаты представителей, против высказались 212. Общий объем пакета помощи составляет 1,9 триллиона долларов, что равняется почти 10 процентам ВВП страны.

Законопроект предусматривает выделение 400 миллиардов долларов на борьбу с распространением коронавируса, еще примерно 1 триллион долларов будет направлен на помощь пострадавшим от пандемии и ограничительных мер гражданам, остальные деньги пойдут на стимулирование экономического роста.

С помощью пакета мер Байден намерен создать миллионы новых рабочих мест. Кроме того, предусмотрены прямые выплаты частным домохозяйствам, финансирование тестов на коронавирус и вакцинации от COVID-19, а также дополнительная помощь безработным.

Байден настаивает на принятии пакета до 14 марта

После принятия законопроекта Палатой представителей документ поступит на рассмотрение Сената, в котором часть плана Байдена уже потерпела поражение в части повышения размера минимальной оплаты труда в пределах всей страны до 15 долларов в час, составляющей в настоящее время 7,25 доллара. В результате данная мера из законопроекта была исключена.

Байден и его Демократическая партия настаивают, чтобы пакет мер был принят в ускоренном порядке до 14 марта, когда заканчивается действие продленной и увеличенной помощи безработным. В Сенате у демократов и республиканцев по 50 голосов, но в случае возникновения патовой ситуации свой голос может отдать вице-президент Камала Харрис, которая также является председателем верхней палаты парламента.

Республиканцы выступают против принятия нового столь обширного пакета помощи. В конце декабря Конгресс США уже одобрил законопроект, предусматривающий выделение 900 миллиардов долларов на борьбу с пандемией и помощь пострадавшим. Кроме того, весной 2020 года были приняты конъюнктурные пакеты общим объемом почти три триллиона долларов.