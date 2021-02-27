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Суд в Португалии приказал мужчине выплатить компенсацию бывшей подруге за 30 лет работы по дому
23:16 26.02.2021 |
Верховный суд Португалии обязал мужчину выплатить компенсацию его бывший партнерше за домашнюю работу, которую она выполняла почти 30 лет фактического совместного проживания.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.
Пара прожила вместе более 30 лет, в течение которых женщина ухаживала за домом и готовила блюда для своего партнера.
Суд заявил, что не компенсированная домашняя деятельность исключительно или по сути, которую делает один из членов фактического союза, приводит к "настоящему обнищанию".
И поскольку это также освобождает другого члена союза "от выполнения этих задач", это приводит к его или ее обогащения, не требуя никаких затрат или взносов.
"Требование равенства давно присуще идеи справедливости, поэтому невозможно считать, что выполнение всех или значительной части домашней работы в доме, где проживает неженатая пара, осуществляется только одним из партнеров, соответствует выполнению природного обязательства, основанного на обязанности справедливости", - говорится в решении.
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