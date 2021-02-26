Совет Европы обеспокоен ухудшением ситуации с правами человека в Крыму

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Совет Европы обеспокоен ухудшением ситуации с правами человека в Крыму

 

Совет Европы обеспокоен тем, что ситуации с правами человека в Крыму "значительно ухудшилась" с тех пор, как украинский полуостров был 7 лет назад аннексирован Россией. Об этом говорится в заявлении главы МИД Германии Хайко Маса (Heiko Maas), поступившем в распоряжение DW в пятницу, 26 февраля.

Как председатель Комитета министров Совета Европы, Мас напоминает, что СЕ осуждает незаконную аннексию Крыма, которая является нарушением международного права.

По случаю семилетней годовщины аннексии Крыма глава немецкой дипломатии заявляет о "явной и неоспоримой поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности" Украины. Мас отмечает необходимость полноценного выполнения Минских соглашений, призванных положить конец вооруженному конфликту в Донбассе.

Дипломат также призывает Россию соблюдать международное гуманитарное право и обеспечить беспрепятственный доступ к Крыму и Севастополю представителям неправительственных правозащитных организаций и международным наблюдателям.
По материалам: Deutsche Welle
 

ПО РУБРИКАМ

17:49 Депозитные ставки для физлиц 26.02.21

16:58 Список активов Коломойского вне Украины и РФ в 2018г занимал до 18 страниц – суд

16:51 Дело ПриватБанка: Дубилет и Яценко вышли из учредителей Monobank

16:42 Первые 7 банков подписали соглашения с ФРП в рамках программы «Доступная ипотека 7%»

16:31 Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 25.02.21

16:24 Цены на строймонтажработы в Украине в январе возросли на 10,6% - Госстат

13:43 Объем внутригосударственных переводов в 2020 году вырос на 23,6% - НБУ

13:27 НБУ обнародовал проект положения о надзоре за выполнением небанками законодательства по защите прав потребителей

12:43 В компании Уоррена Баффетта исключили возможность инвестиций в биткоин

12:35 Доллар 26 февраля дорожает к евро в ожидании статданных из США

12:33 Азиатские биржи 26 февраля закрылись в минусе вслед за рынками США

12:20 Справочный курс гривны 26 февраля повышен на 0,72 коп до 27,9402 грн/$1

10:51 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 26.02.21

10:47 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 25.02.2021

09:59 Остаток средств на корсчетах банков 26.02.21

• дальше…

17:22 Совет Европы обеспокоен ухудшением ситуации с правами человека в Крыму

08:56 США готовы рассекретить доклад спецслужб об убийстве Хашогги. В нем будет имя кронпринца Саудовской Аравии

08:48 США нанесли авиаудары на востоке Сирии

08:42 Аргентина по-прежнему далека от соглашения с МВФ по вопросу долга страны - WSJ

08:39 Мировой выпуск стали в январе вырос на 4,8% год к году, до 162,9 млн т - WSA

08:37 Оборонные расходы в мире росли в 2020г, несмотря на пандемию - аналитический центр

25.02 Франция продлит срок службы своих старых ядерных реакторов

25.02 Французская страховая компания Axa подтвердила выход из проекта «Северный поток-2»

25.02 Ультиматум для Пашиняна: избежит ли Армения военного переворота

25.02 Кризис в Армении: премьер-министр объявил об увольнении главы Генштаба

25.02 Парламент Австралии принял закон о регулировании медиарынка в интернете

25.02 Байден отменил указ Трампа о приостановке въезда ряда иностранцев в США

25.02 Послы ЕС утвердили санкции за Навального против руководителей 4 силовых ведомств РФ

24.02 Один из крупнейших инвесторов прекратил финансирование «Северного потока-2»

24.02 Bloomberg: поддерживаемые Tencent и Ant Group банки протестируют цифровой юань

• дальше…

25.02 Учасникам всеукраїнського тестування на діабет підготують програму профільних онлайн-консультацій

24.02 В Украине начал действовать адаптивный карантин

23.02 Буча, Вышгород, Боярка и Бровары: как будет работать City Express в Киеве

23.02 «Не Hyperloop»: в Мининфраструктуры рассказали, когда построят первую евроколею

22.02 Глава Ассоциации рыболовов Украины: перенасыщенные химией весенние ручьи убивают водоемы

17.02 На дороги в 2021 году правительство предусмотрело 23,3 млрд грн: какие области-фавориты

17.02 Водительские права можно будет продлить через портал «Дія»

17.02 Кабмин Украины продлил карантин до 30 апреля

17.02 Вакцину для профилактики COVID-19 от Pfizer подали на регистрацию в Украине – ГЭЦ

15.02 Институт глазных болезней им. Филатова впервые в мире провел уникальную операцию

15.02 На Оболонском острове в Киеве построят развлекательный парк

15.02 Украинцы смогут записаться на бесплатную вакцинацию от COVID-19 после 1 марта - Ляшко

15.02 В Украине уже сформировано 347 мобильных бригад по вакцинации – Ляшко

12.02 Украина и Евросоюз договорились об обмене информацией для борьбы с мошенничеством

12.02 65% украинцев готовы вакцинироваться от Covid-19 - опрос

• дальше…

16:58 Список активов Коломойского вне Украины и РФ в 2018г занимал до 18 страниц – суд

13:56 Зеленский увеличил штат аппарата СНБО до 237 сотрудников и утвердил его новую структуру – указ

12:52 «Идеальный посол»: Почему Маркарова лучше всего подошла Зеленскому на роль посла в США

09:33 От оружия до недостатка контроля: Четыре причины, почему Украину пока не берут в НАТО

25.02 Зеленский подписал указ о назначении Маркаровой послом Украины в США

25.02 Сергей Фурса: О репутации. О Приватбанке. И о Монобанке

25.02 Журналисты запрещенных каналов Медведчука создают новый канал на базе львовского

25.02 Безнаказанная измена: Правда ли, что «слуги» собрались сажать в тюрьму коллаборационистов

24.02 Разумков сомневается в том, что законопроект о НАБУ легко пройдет комитет и два чтения в парламенте

24.02 Дело Приватбанка. Почему снятие с самолета Яценко и повестки Дубилету не пугают Коломойского

24.02 Аграрный комитет вызвал министра экономики Петрашко «на ковер»: не отдает Госпродпотребслужбу

24.02 Twitter заблокировал 100 аккаунтов связанных с РФ и 35 аккаунтов связанных с правительством Армении

23.02 Порошенко переоформил телеканал «Прямой» на свой инвестфонд вместо кипрской компании

23.02 Витренко навсегда. Как Зеленский будет управлять Кабмином без Рады

23.02 Как и за что Сергею Стерненко дали 7 лет и 3 месяца тюрьмы

• дальше…

17:15 Toyota создала модульные водородные топливные элементы для широкого применения

13:27 Rolls-Royce представил «космический» Phantom

12:16 Глава BMW: Tesla потеряет лидерство на рынке электрокаров

11:22 Британские спецслужбы намерены использовать ИИ для обеспечения нацбезопасности

09:06 TikTok будет вынужден выплатить $92 млн по иску о злоупотреблении персональными данными пользователей

09:01 Peugeot радикально изменила логотип

25.02 Дженсен Хуанг: NVIDIA ориентируется на игроков — майнинг не будет приносить компании много доходов

25.02 Volvo Cars и Geely отказались от плана полного слияния, объединят ряд бизнесов

25.02 Ford посвятил новую версию Explorer крупнейшему техасскому ранчо

25.02 Мировой рынок аккумуляторов для электромобилей вырос за год на 21%

25.02 Планшет-трансформер Wistron Foldbook оснащён гигантским гибким дисплеем

25.02 Парламент Австралии принял закон о регулировании медиарынка в интернете

25.02 YouTube предоставит родителям новые возможности для контроля контента, к которому имеют доступ их дети

24.02 736 сил на 852 килограмма массы: представлен суперкар GMA T.50s Niki Lauda

24.02 Компании стали чаще использовать отслеживающие пиксели в электронных письмах

• дальше…

26.01 Apple вернула звание самого дорогого бренда - Brand Finance

11.01 Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Вот шесть принципов его успеха

17.12 Власти США подали иск против Google за монополизацию рынка рекламы

03.12 Впервые в истории интернет завоевал более половины рекламного рынка США

23.11 Теперь YouTube будет показывать рекламу в роликах небольших каналов и не будет платить за это их авторам

18.11 На YouTube появится аудиореклама. Её получат ролики, которые больше слушают, чем смотрят

24.09 Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно