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Совет Европы обеспокоен ухудшением ситуации с правами человека в Крыму
17:22 26.02.2021 |
Совет Европы обеспокоен тем, что ситуации с правами человека в Крыму "значительно ухудшилась" с тех пор, как украинский полуостров был 7 лет назад аннексирован Россией. Об этом говорится в заявлении главы МИД Германии Хайко Маса (Heiko Maas), поступившем в распоряжение DW в пятницу, 26 февраля.
Как председатель Комитета министров Совета Европы, Мас напоминает, что СЕ осуждает незаконную аннексию Крыма, которая является нарушением международного права.
По случаю семилетней годовщины аннексии Крыма глава немецкой дипломатии заявляет о "явной и неоспоримой поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности" Украины. Мас отмечает необходимость полноценного выполнения Минских соглашений, призванных положить конец вооруженному конфликту в Донбассе.
Дипломат также призывает Россию соблюдать международное гуманитарное право и обеспечить беспрепятственный доступ к Крыму и Севастополю представителям неправительственных правозащитных организаций и международным наблюдателям.
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