Совет Европы обеспокоен ухудшением ситуации с правами человека в Крыму

Совет Европы обеспокоен тем, что ситуации с правами человека в Крыму "значительно ухудшилась" с тех пор, как украинский полуостров был 7 лет назад аннексирован Россией. Об этом говорится в заявлении главы МИД Германии Хайко Маса (Heiko Maas), поступившем в распоряжение DW в пятницу, 26 февраля.

Как председатель Комитета министров Совета Европы, Мас напоминает, что СЕ осуждает незаконную аннексию Крыма, которая является нарушением международного права.

По случаю семилетней годовщины аннексии Крыма глава немецкой дипломатии заявляет о "явной и неоспоримой поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности" Украины. Мас отмечает необходимость полноценного выполнения Минских соглашений, призванных положить конец вооруженному конфликту в Донбассе.

Дипломат также призывает Россию соблюдать международное гуманитарное право и обеспечить беспрепятственный доступ к Крыму и Севастополю представителям неправительственных правозащитных организаций и международным наблюдателям.