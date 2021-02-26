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Мировой выпуск стали в январе вырос на 4,8% год к году, до 162,9 млн т - WSA
08:39 26.02.2021 |
Производство стали в 64 странах мира, предоставляющих данные во Всемирную ассоциацию стали (World Steel Association), в январе 2021 года увеличилось на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, до 162,9 млн тонн, сообщила организация.
Россия в прошлом месяце, согласно предварительным данным ассоциации, нарастила производство стали на 6,5% в годовом выражении, до 6,7 млн тонн.
Производство стали (тыс. тонн):
|январь 2021
|декабрь 2020
|Динамика к декабрю 2020
|Динамика к январю 2020
|Всего (64 страны)
|162,9
|160,9
|1,2%
|4,8%
|Китай
|90,2
|91,3
|-1,2%
|6,8%
|Страны ЕС
|12,2
|11,8
|3,4%
|-0,4%
|Россия
|6,7
|6,1
|9,8%
|6,5%
|Турция
|3,4
|3,4
|0%
|12,7%
|Япония
|7,9
|7,5
|5,3%
|-3,9%
|Индия
|10,0
|9,8
|2%
|7,6%
|Иран
|2,6
|2,7
|-3,7%
|10,2%
|Северная Америка
|9,6
|9,1
|5,5%
|-7%
|США
|6,9
|6,4
|7,8%
|-9,9%
|Южная Америка
|3,8
|3,7
|2,7%
|11,4%
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