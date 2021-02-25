Парламент Австралии принял закон о регулировании медиарынка в интернете

Парламент Австралии в четверг, 25 февраля, принял законопроект о регулировании рынка интернет-СМИ, ранее приведший к конфликту с компанией Facebook. Сенат в Канберре одобрил документ, подготовленный правительством премьер-министра Скотта Моррисона, после того как он был изменен в нескольких важных пунктах. Закон обязывает интернет-платформы платить средствам массовой информации за публикацию их журналистских материалов. Новый закон гарантирует, что новостные СМИ получат справедливое вознаграждение за создаваемый ими интернет-контент, заявил главный казначей страны Джош Фрайденберг. По его словам, новая законодательная норма создает условия для переговоров и возможность справедливого судебного процесса в случае возникновения конфликтов.

Власти Австралии довольны компромиссом

"Это важная веха. Данный закон поможет уравнять правила игры и увидеть, как австралийские СМИ платят за создание оригинального контента", - подчеркнул Фрайденберг. Он добавил, что правительство страны довольно прогрессом, достигнутым корпорациями Google и Facebook по коммерческим договоренностям с новостными СМИ.

Ранее Facebook отменил ограничение в распространении контента СМИ, после того как правительство Австралии согласилось на компромисс и внесло ряд изменений в спорный законопроект. В частности, Австралия будет учитывать коммерческие сделки между интернет-корпорациями и СМИ и будет предоставлять два месяца на заключение соглашений о сотрудничестве. Компромисс был достигнут на переговорах между Джошем Фрайденбергом и и главой Facebook Марком Цукербергом.

Конфликт резко обострился после решения Facebook закрыть пользователям в Австралии просмотр местных и международных новостей. Это произошло после того, как на рассмотрение парламента в Канберре был передан законопроект, согласно которому Facebook, Google и другие интернет-гиганты будут обязаны делиться доходами от рекламы с издателями СМИ.