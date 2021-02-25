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Байден отменил указ Трампа о приостановке въезда ряда иностранцев в США
08:50 25.02.2021 |
Президент США Джозеф Байден отменил указ своего предшественника Дональда Трампа, который помешал многим подавшим заявление на грин-карту въехать в страну на фоне пандемии. Как сообщили в среду, 24 февраля, в пресс-службе Белого дома, постановление аннулировано.
При этом там пояснили, что решение Трампа привело к задержкам и в некоторых случаях не дало соискателям получить в 2020 финансовом году (начинается в США 1 октября предыдущего календарного года - Ред.) "исполнить свои мечты" и получить иммиграционные визы.
Глава предыдущей американской администрации объяснял запрет на въезд необходимостью "защиты американских кадров" в условиях высокой безработицы на фоне пандемии.
Администрация Байдена: постановление наносило ущерб США
Новая администрация пришла к выводу, что постановление "наносило ущерб Соединенным Штатам", потому что не позволяло ряду членов семей американских граждан, а также законопослушным владельцам постоянного вида на жительство воссоединиться со своими родственниками в США. Кроме того, решение Трампа нанесло вред тем отраслям, в которых задействованы талантливые специалисты "со всего мира", указали в Белом доме.
Постановление Дональда Трампа действовало с 24 апреля 2020 года и касалось иностранцев, которые находились за пределами США и на тот момент еще не получили права на въезд. Исключение было сделано лишь для медработников и представителей ряда других профессий, которые по мнению властей, были важны для борьбы с пандемией.
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