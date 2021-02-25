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Послы ЕС утвердили санкции за Навального против руководителей 4 силовых ведомств РФ
08:46 25.02.2021 |
Послы стран Европейского союза утвердили решение о санкциях против глав четырех российских ведомств в связи с арестом оппозиционера Алексея Навального, приговоренного к тюремному сроку.
Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.
"Как и ожидалось, дипломаты ЕС сегодня одобрили санкции против Бастрыкина, Краснова, Золотова и Калашникова за заключение Навального. Послы ЕС должны дать зеленый свет 3 марта, а меры должны вступить в силу 5 марта", - написал Джозвяк.
аким образом, под санкции попадут глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, генеральный прокурор Игорь Краснов, глава Росгвардии Виктор Золотов и глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников.
Ранее сообщалось, что санкции коснутся официальных лиц и организаций, причастных к аресту Навального, и вряд ли будут направлены против олигархов.
Главы МИД стран ЕС в понедельник приняли политическое решение работать над новыми санкциями против РФ. Новый санкционный механизм ЕС за нарушение прав человека был одобрен в 2020 году и предусматривает замораживание активов и/или ограничения на поездки. Дело Навального будет первым случаем, когда Евросоюз задействует его.
Как сообщала "Украинская правда" 20 февраля российский суд признал виновным Навального по делу о якобы клевету на ветерана. Ранее оппозиционера оставили в тюрьме по делу "Ив Роше", но учли в срок отбывания наказания 1,5 месяца домашнего ареста. Таким образом, в колонии Навальному остается провести около 2,5 лет.
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