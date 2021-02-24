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В ООН заявили о многочисленных нарушениях Ирана в деле сбитого самолета МАУ
11:46 24.02.2021 |
Иран нарушил ряд прав человека в контексте сбития самолета рейса PS752 авиакомпании МАУ и событий, которые произошли уже после катастрофы.
Об этом говорится в письме специального докладчика ООН, фрагменты которого обнародовали 23 февраля, пишет "Европейская правда".
"Несоответствия в официальных объяснениях выглядят так, будто имеют цель вызвать максимальную путаницу и минимальную ясность. Они выглядят надуманными для того, чтобы сбивать с толку", - утверждает Агнес Калламар, специальный докладчик по внесудебным и произвольным казням.
Калламар отмечает, что допущенные Ираном ошибки указывают на легкомысленное отношение к стандартным процедурам и мерам предосторожности, "которые должны быть задействованы в максимальном объеме, учитывая обстоятельства и то, что подразделение противовоздушной обороны находилось рядом с гражданским аэропортом".
Докладчик отмечает, что в декабре 2020 года обратилась к правительству Ирана со своими наблюдениями и вопросами о гибели самолета, но до сих пор ждет ответа.
"В ситуациях значительной военной напряженности наилучший способ предотвратить атаки против гражданской авиации - это закрыть авиапространство. Если бы Иран, хорошо зная о риске эскалации из США, закрыл свое авиапространство для гражданских самолетов на тот вечер, эти 176 людей не погибли бы", - отмечает Калламар.
По ее мнению, объяснение Ирана по поводу того, почему Корпус стражей исламской революции ошибочно попал в гражданский самолет, содержит много противоречий.
В частности, Иран утверждает об ошибочном определении цели, но не приводит объяснения, как произошла эта ошибка радара; почему военные не использовали стандартные процедуры проверки самолета, такие как высота полета, угол набора или сброса высоты, скорость, размер и т.д.; какой была коммуникация с военными по гражданским самолетам.
"Вопреки утверждениям командующего ВВС Корпуса стражей исламской революции о том, что у военных было только 10 секунд на решение об открытии огня, получается, что на самом деле у них было от 45 секунд и более для оценки цели... Не была представлена информация о том, почему в другие самолеты, взлетевшие в тот вечер перед рейсом PS752, не попали", - отмечает Калламар.
Далее она указывает на то, что Иран три дня не признавал факта сбивания самолета, а затем вместо надлежащего расследования препятствовал сбору свидетельств, но не обезопасил места катастрофы, не позаботился о надлежащем обращении с телами и вещами погибших.
Ранее специальный докладчик ООН по правам человека в Иране Джаваид Рехман обращал внимание на отношение к семьям некоторых погибших, которые пытались добиться справедливости, включая угрозы.
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