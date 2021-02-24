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США обещают ввести новые санкции против России. Какими они могут быть?
08:41 24.02.2021 |
Белый дом готовит новые санкции в отношении России, и обещает объявить о них в ближайшие недели. В начале января пакет жестких мер против Кремля за масштабную хакерскую атаку, получившую название SolarWinds и отравление оппозиционного политика Алексея Навального подготовила администрация Трампа, но в последний момент он отказался подписывать этот документ.
О том, что о новых американских санкциях будет объявлено уже в ближайшие недели, сообщила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки во время брифинга для журналистов во вторник.
"Мы обратились к разведсообществу с просьбой продолжить работу, и отточить формулировки, подготовленные предыдущей администрацией, - заявила она. - Мы все еще продолжаем работу, но мы дадим ответ [России] в ближайшие недели, а не месяцы".
Во вторник о том, что санкции против Кремля будут введены уже в ближайшее время, сообщила со ссылкой на собственные источники газета Washington Post.
Хакеры и Навальный
В январе этого года представители разведсообщества США пришли к заключению, что за масштабной кибератакой, получившей название SolarWinds, скорее всего стоят российские власти. Объектами нападения стали как минимум девять федеральных агентств в Соединенных Штатах, включая министерства обороны, торговли, энергетики, внутренней безопасности и финансов, а также более 100 частных компаний.
Еще одним поводом для объявления о новых санкциях стали попытка отравления и судебный приговор оппозиционному политику Алексею Навальному.
В своих первых публичных выступлениях и президент Байден, и госсекретарь США Блинкен заявляли, что одним из главных внешнеполитических приоритетов для новой администрации станет привлечение к ответственности российских властей за масштабные нарушения прав человека.
Темы отравления Навального и кибератак, санкционированных российскими властями, стали основными во время первого телефонного разговора Джо Байдена с Владимиром Путиным. Госдепартамент и Белый дом неоднократно призывали Кремль немедленно освободить оппозиционного политика.
При этом в Вашингтоне признают, что новая администрация пока отстает от лидеров Европейского союза, уже объявивших о собственных санкциях против Москвы в ответ на попытку отравления Навального.
В начале этой недели госсекретарь Блинкен принял участие в заседании совета по иностранным делам ЕС, особо подчеркнув, что США приветствуют решение Евросоюза ввести санкции против России в ответ на действия против Навального и его сторонников.
Каких санкций ждать от США?
В конце прошлого года госдепартамент США подготовил собственные рекомендации для Белого дома о введении против Кремля новых санкций.
Это предложение включало в себя три вида санкций.
Это визовые и имущественные санкции, предусмотренные "Актом Магнитского" и направленные против нарушителей прав человека, включая сотрудников правоохранительных органов и чиновников, имеющих непосредственное отношение к аресту и дальнейшему приговору Алексею Навальному.
Отдельно планировалось объявить о санкциях в рамках "Закона о биологическом и химическом оружии" (CBW Act), принятого в 1991 году. В этом случае фигурантами санкций должны были быть объявлены люди, причастные к отравлению Навального.
Основанием для еще одного вида санкций должно было стать исполнительное распоряжение президента США №13382, согласно которому должны быть заморожены активы и банковские счета лиц, причастных к распространению оружия массового поражения, и их помощников.
Кроме этого, в госдепартаменте предложили аннулировать визы нескольким высокопоставленным российским чиновникам и ввести новые ограничения на экспорт в Россию товаров двойного назначения, которые могли бы быть использованы для производства оружия массового поражения.
Распоряжение о санкциях Трамп в последние дни своего президентства так и не подписал. Новая администрация в январе объявила, что начинает пересмотр политики в отношении России.
Анализ, которым занимаются сотрудники Совета национальной безопасности и привлеченные эксперты из ключевых ведомств, еще не закончен, но в Вашингтоне считают, что о новых жестких мерах в отношении Кремля Белый дом может объявить, не дожидаясь формулировок новой политики.
"Они абсолютно правы в том, что собираются пересмотреть политику [в отношении Москвы] , но в случае Навального они должны поспешить, - заметил в разговоре с Русской службой Би-би-си бывший координатор санкционной политики госдепартамента Дэниел Фрид. - Приговор Навальному это вряд ли отменит, но только так мы сможем продемонстрировать Путину, что новая администрация готова к самым решительным действиям".
По мнению бывшего старшего директора по вопросам России и Европы в Совете национальной безопасности в администрации Трампа Райана Талли, основной целью для американских санкций должны стать экономические проекты Кремля, включая "Северный поток-2".
"Введение санкций против России в ответ на отравление Алексея Навального на основании "Закона о запрещении химического оружия", "Акта Магнитского" или распоряжения президента №13382 - это важный шаг в восстановлении международных запретов на использование химического оружия, - сказал он изданию Politico. - Эти инструменты не изменят поведение Путина. Но если сделать ставку на остановку "Северного потока-2", это может выкачать миллиарды из сундуков, которые принадлежат Путину".
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