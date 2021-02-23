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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Австралийские пользователи Facebook снова смогут читать и делиться новостями в этой соцсети

Компания объявила, что восстановит доступ к новостям на своих австралийских страницах после того, как правительство Австралии пошло на уступки и согласилось изменить новый законопроект о СМИ.

Власти Австралии хотели заставить владельцев интернет-платформ платить за публикацию и распространение контента, произведенного местными СМИ, через специальный код.

В прошлый четверг компания Facebook заблокировала доступ ко всем новостям на своей платформе в Австралии. Это привело и к ненамеренной блокировке сообщений с сайтов правительства страны, включая страницы спасательных служб и министерства здравоохранения.

Блокировка новостей в австралийском сегмента "Фейсбука" стала историческим прецедентом. Во вторник правительство Австралии заявило о компромиссе, который был найден в последний момент после обсуждения нового законопроекта в Сенате.

"Facebook снова зафрендил Австралию", - объявил глава казначейства Джош Фриденберг. По его словам, руководитель Facebook Марк Цукерберг пообещал, что запрет на новости в соцсети будет снят в ближайшие дни.

Последние несколько месяцев в стране продолжаются напряженные прения между властями и техгигантами Google и Facebook.

По мнению компаний, отчисления за появление на из страницах новостей - в частности, за ссылки и короткие описания статей в результатах поиска - противоречат принципу свободного распространения информации в интернете.

Власти Австралии настаивают, что за год пандемии техкорпорации смогли нарастить свою прибыль, в то время как производители тиражируемого ими контента - СМИ - испытывают серьезные финансовые трудности.

О чем договорились власти Австралии и Facebook

По новой договоренности, власти Австралии не будут вынуждать Facebook платить отчисления СМИ через код, присоединенный к новостным историям, если компания продемонстрирует, что может платить производителям контента другими путем

Во вторник Facebook заявила, что довольна результатами переговоров с правительством Австралии. Вместо того, чтобы платить СМИ через код, техкомании смогут найти другие пути финансовой поддержки производителей контента.

"Мы пришли к соглашению, позволяющему нам поддерживать издателей, которых мы выберем, включая небольшие региональные СМИ", - заявил Кэмпбелл Браун, вице-президент Facebook по сотрудничеству с мировыми СМИ.

У Facebook уже есть продукт, связанный с новостями - Facebook News Tab - раздел, в котором отображаются новости разных СМИ, которые получают отчисления от компании. Этот сервис доступен пока только в США и Великобритании.

Как развивался спор властей Австралии и техгигантов

Правительство Австралии по-прежнему намерено принять закон, вводящий плату за использование крупными издателями и платформами новостного контента других СМИ. Сейчас проект обсуждается в Сенате, и решение ожидается в ближайшее время.

Ранее компания Google пригрозила заблокировать доступ к своему поисковику на территории Австралии, если такой закон будет принят. Однако в последние дни компания поменяла тактику и подписала договоры о выплатах за контент трех крупнейших австралийских средств массовой информации. Google также согласилась платить медиакорпорации Руперта Мердока News Corp за использование материалов ее сайтов.

Правительство Австралии объясняет свои действия тем, что технологические компании по сути лишают традиционные СМИ доходов. Сейчас из каждых 100 австралийских долларов, которые бизнес тратит на рекламу в интернете, 81 долар уходит компаниям Google и Facebook.

В Facebook же настаивали, что австралийские власти "совершенно не понимают, как строятся взаимоотношения между платформами и издателями".

"Мы оказались перед тяжелым выбором: пытаться выполнять закон, игнорирующий практику этих отношений, или перекрыть доступ к новостному контенту на наших платформах в Австралии, - было сказано в заявлении Facebook, предшествовавшем отключению новостей на прошлой неделе. - С тяжелым сердцем мы решили выбрать последнее".

Руководитель австралийского подразделения социальной сети Уильям Истон заявил, что новый закон "накажет Facebook за контент, который он не использует и о котором не просил". Платформа уверяет, что в прошлом году она помогла СМИ заработать 407 млн австралийских долларов (316 млн долларов США), при этом она сама получает "минимальную прибыль" от новостей.
 

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