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Евросоюз скорректировал черный список офшоров
11:22 23.02.2021 |
Совет Европейского союза пересмотрел список юрисдикций, не сотрудничающих с ЕС в сфере налогообложения. В перечень офшоров, не раскрывающих бенефициаров или утаивающих налоговую информацию, была добавлена Доминика. Вместе с тем Совет ЕС исключил из данного списка Барбадос.
После обновления в списке находятся 12 юрисдикций: Американское Самоа, Ангилья, Доминика, Фиджи, Гуам, Палау, Панама, Самоа, Сейшельские острова, Тринидад и Тобаго, Виргинские острова США и Вануату. Кроме того, девять юрисдикций - Австралия, Барбадос, Ботсвана, Эсватини, Ямайка, Иордания, Мальдивы, Таиланд и Турция - взяли на себя обязательства по реформированию своей налоговой политики
Черный список офшоров был создан на основании 4-й директивы ЕС против отмывания денег в 2015 году. В данных перечень попали страны, усилия которых в области противодействия отмыванию денег и терроризма, по мнению Евросоюза, являются недостаточными.
Список юрисдикций, не сотрудничающих с ЕС в сфере налогообложения, был составлен Советом ЕС в декабре 2017 года. Он является частью внешней стратегии ЕС в области налогообложения и направлен на содействие текущим усилиям по продвижению надлежащего налогового управления во всем мире.
Юрисдикции оцениваются на основе ряда критериев, установленных Советом в 2016 году. Критерии охватывают налоговую прозрачность, справедливое налогообложение и соблюдение международных стандартов в области налогообложения.
Список пересматривался несколько раз. С 2020 года он обновляется два раза в год.
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