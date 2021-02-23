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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Правящая династия Дубая: принцесса Латифа дома под присмотром семьи

11:38 22.02.2021 |

Мир

Правящая династия эмирата Дубай в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) заявила, что принцесса Латифа Аль-Мактум находится дома под присмотром родственников и врачей.

Ранее Би-би-си опубликовала видео, в которых принцесса говорит, что семья держит ее в заложниках после того, как она пыталась бежать в 2018 году.

"Ее состояние улучшается, и мы надеемся, что она вернется к публичной жизни в надлежащее время", - говорится в заявлении семьи.

В записанных втайне видео принцесса Латифа говорила, что опасается за свою жизнь. Она утверждает, что ее похитили при участии спецназа, накачали транквилизаторами и увезли в Дубай на частном самолете, где заперли на вилле под присмотром полиции.

В прошлом году британский суд постановил, что отец принцессы шейх Мохаммед бин Рашид Аль-Мактум, эмир Дубая и вице-президент ОАЭ, дважды организовывал ее насильственное возвращение и незаконное похищение из Британии в 2000 году ее старшей сестры принцессы Шамсы, которая тоже пыталась сбежать.

Друзья принцессы и правозащитники призвали ООН вмешаться. Комиссия ООН по правам человека попросила власти ОАЭ предоставить доказательства того, что 35-летняя принцесса жива.

Правящая династия Дубая: принцесса Латифа дома под присмотром семьи

 

Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал в интервью Би-би-си, что в Вашингтоне следят за ситуацией.

"Мы всерьез относимся к правам человека и будем внимательно следить за ситуацией. На всех направлениях - с противниками, конкурентами, партнерами и союзниками, - заявил Блинкен. - Мы всерьез относимся к правам человека, они лежат в основе нашей внешней политики, какой ее определил президент, и страны могут рассчитывать на то, что мы будем действовать в этом направлении".

Исполнительный директор организации Human Rights Watch Кеннет Рот раскритиковал заявление правящей семьи Дубая, расценив его как "прикрытие". По его словам, никто не поверит правителям эмирата до того, как Латифа сможет сама рассказать о своем положении.

Активисты движения FreeLatifa заявили, что подобные заявления королевской семьи делались в прошлом и им нельзя доверять. Они опасаются, что принцессу могли подвергнуть пыткам и накачать препаратами.

"Срочно требуется визит в Дубай независимой команды ООН, которая могла бы посетить Латифу и настоять на том, чтобы Латифа смогла оказаться в безопасности в любой стране, которую выберет", - считают активисты.

 Жена шейха Мохаммеда принцесса Хайя (слева) сбежала в Лондон

Что говорит правящая семья Дубая?

Династия Аль-Мактум прислала комментарий через посольство ОАЭ в Лондоне. "В ответ на сообщения в СМИ о шейхе Латифе, мы хотим поблагодарить тех, кто беспокоился о его судьбе, несмотря на то, что освещение определенно не отражает фактическое положение", - говорится в комментарии.

"Семья Ее Высочества подтверждает, что она находится дома под присмотром родственников и врачей", - сказано в заявлении.

Отец Латифы шейх Мохаммед - один из самых богатых правителей в мире. Он один из крупнейших инвесторов в конный спорт в Британии.

Шейх разводит лошадей и часто посещает скачки, такие как Royal Ascot в Великобритании, где он сфотографировался с королевой Елизаветой II.

Что узнала Би-би-си о судьбе принцессы?

Передача Би-би-си "Панорама" получила доступ к нескольким видеозаписям, сделанным Латифой секретно в ванной комнате - единственном месте, где она могла запереться.

В них принцесса рассказывает детали своего похищения после попытки побега в 2018 году.

Рассказ Латифы передали журналистам ее друзья. Они решились на это, опасаясь за жизнь принцессы.

"Панорама" смогла установить место, где содержится Латифа.

Правозащитники говорят, что эмират Дубай под властью шейха Мохаммеда - место, где не допускается никакое инакомыслие.

Жена правителя с 2019 года живет в Англии: принцесса Хая бинт аль-Хусейн, сестра короля Иордании Абдаллы II, сбежала от мужа в Лондон с двумя детьми.
 

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