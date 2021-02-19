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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Высший суд Британии признал водителей Uber наемными работниками, а не самозанятыми

Верховный суд Великобритании постановил, что водители, выполняющие заказы через приложение Uber, являются наемными работниками, а не индивидуальными предпринимателями. Это третье и окончательное поражение Uber в тяжбе против двух водителей.

Десяткам тысяч британских водителей, работающих на компанию, теперь положены оплачиваемый отпуск и минимальная заработная плата.

Для Uber решение суда также может означать выплату крупных компенсаций за последние несколько лет, а для так называемой "экономики подработок" в Британии и за ее пределами - изменение правил.

Компания настаивала, что водители, с которыми она сотрудничает, являются частными подрядчиками, а сама она лишь выполняет функцию посредника, связывающего водителей с клиентами.

"Огромное достижение"

Изначально иск против Uber в суд по трудовым вопросам подали два водителя, Джеймс Фаррар и Ясин Аслам. В 2016 году они его выиграли, однако компания продолжала обжаловать решение во все более высоких инстанциях. Последней из них стал Верховный суд Великобритании.

Фаррар и Аслам в интервью Би-би-си рассказали, что после вердикста Верховного суда испытывают радость и облегчение от того, что многолетняя тяжба наконец, завершилась.

"Я считаю, что это огромное достижение в том смысле, что мы смогли победить такого гиганта", - сказал Аслам, ныне президент профсоюза водителей и курьеров, работающих с приложениями.

"Мы не сдались, мы продолжали отстаивать свою позицию, не взирая на все, что нам пришлось пережить эмоционально, физически или финансово" .

Когда в 2016 году суд признал права водителей, компания Uber сразу же обратилась в Апелляционный суд по трудовым вопросам, но снова проиграла.

Uber затем направила апелляцию в Высший суд - в декабре 2018 тот тоже встал на сторону водителей.

Оставался только Верховный суд - высшая инстанция Соединенного Королевства. В пятницу и он оставил в силе изначальное решение о признании за водителями Uber прав, полагающихся наемным работникам.

Единогласное решение

Все шестеро судей Верховного суда пришли к единогласному решению. Они отвергли доводы компании, которая настаивала, что выполняет функцию посредника, а не работодателя.

Более того, объявляя о решении суда, судья Джордж Леггатт также добавил, что водители должны считаться занятыми не только во время поездок с пассажирами, но и во время ожидания заказов - то есть, все время, пока они активно пользуются приложением на своем телефоне.

В своем решении суд руководствовался следующими факторами:

* Uber устанавливает стоимость поездки и таким образом диктует, сколько могут заработать водители.

* Uber определяет условия контракта, и водители не могут не могут на них повлиять.

* Запросы на поездки контролируются Uber, и компания может наказать водителей за большое число отказов.

* Uber следит за качеством работы водителей через систему рейтинга и отзывов клиентов и может прекратить сотрудничество с водителем, если его сервис не улучшится.

На основании этих и других факторов, суд решил, что водители находятся в подчиненном положении по отношению к компании. А единственным способом увеличить заработок для них является увеличение своих рабочих часов.

Руководитель операций Uber в Северной и Восточной Европе Джейми Хейвуд в ответ на решение суда пообещал проконсультироваться со всеми активными водителями об изменении условий их занятости.

"Правильная экономическая мотивация"

Один из истцов, Джеймс Фаррар, назвал решение Верховного суда выигрышным для водителей, пассажиров и городов.

"У Uber теперь правильная экономическая мотивация - перестать забивать рынок избыточным числом автомобилей и водителей. Эта практика приводила к бедности водителей, загрязнению воздуха и загруженности улиц.

Пока не известно, как компания будет перестраивать свою бизнес-модель и как это отразится на секторе сферы услуг, основанном на труде самозанятых людей.

Фаррар - генеральный секретарь профсоюза водителей и курьеров, работающих с приложениями, - сожалеет, что тяжба с компанией отняла столько лет. Он надеется, что теперь ситуация для водителей существенно изменится. Он отмечает, что из-за пандемии коронавируса заработки водителей упали на 80%, а из-за статуса самозанятости финансовая помощь от государства оказалась мизерной.

"Если бы у водителей уже были эти права, им бы по крайней мере сейчас была положена минимальная заработная плата", - подчеркивает Фаррар.

Для лиц старше 25 лет минимальная заработная плата в Великобритании в нынешнем финансовом году (до апреля 2021 года) составляет 8,72 фунта стерлингов в час (904 рубля по текущему курсу).

Последствия для Uber

В 2019 году, когда Uber размещала свои акции на бирже в США, компания упоминала, что в случае необходимости признать водителей наемными работниками ей предстоят крупные дополнительные расходы и полный пересмотр бизнес-модели. "Это может иметь негативный эффект на бизнес и наше финансовое состояние", - говорилось в заявлении Uber.

Кроме того, в случае классификации компании как предоставляющей транспортные услуги Uber придется платить НДС (20%) со стоимости поездки и дополнительных услуг в Британии.

Компания много лет настаивала, что является посредником, связывающего самозанятых подрядчиков с клиентами.

 

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