Финансовые новости
- |
- 19.02.21
- |
- 17:52
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В Венгрии скандал из-за определения кандидата в Суд ЕС без конкурса
16:48 19.02.2021 |
В Венгрии разгорается скандал из-за выдвижения кандидата в Европейский суд министром юстиции Юдит Варга без необходимой процедуры отбора.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.
В начале недели стало известно, что Варга назначит Золтана Чехи, в настоящее время судью суда первой инстанции ЕС, членом высшего суда ЕС от Венгрии на шестилетний срок от имени правительства. Номинация подлежит утверждению комиссией.
Согласно источникам венгерских СМИ, Чехи был юристом в юридической фирме предшественника Варги до 2016 года и имел небольшой опыт работы в европейском праве до того, как в том же году был назначен в Европейский общий суд.
Источники в правительстве сообщили, что Варга приняла одностороннее решение по выдвижению Чехи, который был официально заслушан парламентским комитетом по европейским делам в понедельник, но, согласно парламентскому сайту и отчетам свидетелей, его пригодность не рассматривалась по существу.
Чехи был также юристом в юридической фирме бывшего министра юстиции и нынешнего депутата Европарламента Ласло Трочани до того, как был назначен членом Общего суда в 2016 году. Об этом не упоминается в его биографии, доступной на сайте суда.
Трочани был первым кандидатом Венгрии на пост еврокомиссара в комиссии Урсулы фон дер Ляйен в 2019 году, но его кандидатура была отклонена юридическим комитетом Европейского парламента из-за "конфликта интересов", заставив Будапешт вместо этого предложить нынешнего комиссара Оливера Вархейи.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Зеленский против Порошенко: Как на Банковой пишут альтернативную историю для национал-патриотов
ТОП-НОВОСТИ
|Без конкурсов и зарплат: Как Зеленский свел шахтеров и ЕС по одну сторону антипрезидентских баррикад
|Замена Разумкова на Стефанчука не усилит Зеленского - интервью с политологом Виктором Небоженко
|Сдвиг по фазе. Почему в новой войне между Зеленским и Порошенко может проиграть Бойко
|Негде делать «Байрактары». Почему военное сотрудничество Украины с Турцией пошло не туда
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Высший суд Британии признал водителей Uber наемными работниками, а не самозанятыми
|В Венгрии скандал из-за определения кандидата в Суд ЕС без конкурса
|США официально вернулись к Парижскому климатическому соглашению
|Шанс для Саакашвили: как суд над лидером оппозиции разрушает власть в Грузии
|ЕС начал процедуру о нарушении против Венгрии из-за закона о «борьбе с Соросом»
|США готовы вернуться в ядерную сделку с Ираном при определенных условиях
Это интересно
|Audi испытала систему антиаквапланирования
|До 120 к/с в старых играх: Microsoft запустила FPS Boost для Xbox Series X|S
|Apple готовит магнитный внешний аккумулятор, который будет заряжать iPhone посредством MagSafe
|Citigroup: цены на оперативную память будут расти на протяжении всего 2021 года
|Геймеры всё больше тратят на игры, оборудование и аксессуары. Отчёт NPD Group показывает рост во всех направлениях
|«Лаборатория Касперского» связала снижение числа DDoS-атак с ростом цен криптовалют
|Facebook заблокировал новостные страницы в Австралии