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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

США официально вернулись к Парижскому климатическому соглашению

16:46 19.02.2021 |

Мир

 

США в пятницу официально снова присоединились к Парижскому климатическому соглашению, а администрация Байдена планирует резкое сокращение выбросов в течение следующих трех десятилетий.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Ученые и зарубежные дипломаты приветствовали возвращения США к договору, который стал официальным через 30 дней после того, как президент Джо Байден приказал вернуться к нему в первый день пребывания в должности.

Почти 200 стран подписали пакт 2015 года о предотвращении катастрофических изменений климата, Соединенные Штаты были единственной страной, которая вышла из него. Бывший президент Дональд Трамп сделал этот шаг, утверждая, что климатические воздействия будут стоить слишком дорого.

Посол США по вопросам климата Джон Керри примет участие в виртуальных мероприятиях, посвященных возвращению США, включая выступления с послами в Великобритании и Италии, генеральным секретарем ООН Антонио Гутеррешем и посланником климатических амбиций ООН Майклом Блумбергом.

Байден пообещал наметить путь к нулевым выбросам в США до 2050 года. Ученые заявляют, что к 2030 году глобальные выбросы должны сократиться наполовину, чтобы предотвратить наиболее разрушительные последствия глобального потепления.

Керри вместе с советником по климату Байдена Джиной Маккарти разрабатывает новые правила и стимулы, направленные на ускорение использования чистой энергии и переход от ископаемого топлива.

Эти меры составят основу следующей цели Вашингтона по сокращению выбросов, или национально определенного взноса. Следующая климатическая конференция ООН состоится в ноябре в Глазго.

Байден также подписал более десятка исполнительных распоряжений, связанных с изменением климата, и мобилизовал каждое федеральное ведомство, чтобы помочь формировать ответ правительства.

Несмотря на ажиотаж по возврату США к глобальным переговоров, участники переговоров по климату говорят, что путь вперед будет непростым. Климатические цели Байдена сталкиваются с политическими проблемами в США, противодействием компаний, использующих ископаемое топливо, и определенной озабоченностью среди иностранных лидеров по поводу климатической политики США.
 

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