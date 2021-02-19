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ЕС начал процедуру о нарушении против Венгрии из-за закона о «борьбе с Соросом»
08:48 19.02.2021 |
Европейская комиссия начала процедуру о возбуждении в отношении Венгрии через контроверсионный закон о финансировании общественных организаций из-за рубежа.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.
Закон был введен в 2017 году и требует от общественных организаций, которые получают финансовые взносы из-за границы, проходить специальную регистрацию и публично обозначать себя как имеющие иностранное финансирование. За нарушение этого требования организациям грозит закрытие.
Критики закона считают, что он умышленно направлен против Джорджа Сороса - миллиардера венгерского происхождения, который выделяет финансирование на проекты для поддержки демократии и прав человека во всем мире.
В правительстве настаивают, что цель закона - обеспечить прозрачность финансирования.
В четверг, 18 февраля, Еврокомиссия направила Будапешту официальное письмо по поводу закона. У Венгрии есть два месяца для того, чтобы отреагировать. После этого вопрос могут передать в Суд ЕС и потенциально дело может завершиться штрафами.
В июне 2020 года Суд ЕС признал закон таким, что является недружественным к гражданскому обществу и нарушает правила ЕС о свободном движении капитала, а также на право на защиту персональных данных и свободу собраний.
"Суд ЕС четко высказался по этому поводу: ограничения, установленные правительством Венгрии о финансировании общественных организаций, не соответствуют законодательству ЕС. Общественные организации являются неотъемлемой частью наших демократий. Мы должны поддерживать их, а не бороться с ними", - прокомментировала в своем Twitter еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова.
Также в декабре 2020 года Суд ЕС установил, что Венгрия не выполнила свои обязательства в соответствии с законодательством ЕС о предоставлении убежища и возвращении граждан третьих стран, нелегально находящихся в стране.
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