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США готовы вернуться в ядерную сделку с Ираном при определенных условиях
08:44 19.02.2021 |
США при выполнении определенных условий готовы вернуться в ядерную сделку с Ираном. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел Великобритании, Германии и Франции, а также госсекретаря США, опубликованном пресс-службой внешнеполитического ведомства ФРГ в четверг, 18 февраля.
Как отмечается в документе, все четыре страны подчеркнули "общую фундаментальную политическую заинтересованность в сохранении режима ядерного нераспространения и обеспечении того, чтобы Иран никогда не смог разработать ядерное оружие". При этом дипломаты Великобритании, Германии и Франции "приветствовали заявленное намерение США" вернуться к участию в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВДП). Госсекретарь США Энтони Блинкен, указывается в документе, вновь подтвердил европейским партнерам слова нового президента США Джо Байдена о готовности Вашингтона к переговорам с Тегераном, если Иран "вернется к полному выполнению своих обязательств в рамках СВДП".
Главы внешнеполитических ведомств также рекомендовали властям Ирана не предпринимать никаких шагов и не вводить дополнительных ограничений по предусмотренным СВДП проверкам ядерных объектов Ирана инспекторами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Тегеран настойчиво призвали "взвесить последствия столь серьезной меры, особенно теперь, когда открываются новые дипломатические возможности".
В документе выражается общая озабоченность сообщениями о производстве Ираном урана, обогащенного до 20 процентов, а также металлического урана. Производство уранового металла является центральным шагом в разработке ядерного оружия, указывается в заявлении.
Атомная сделка стран "шестерки" и Ирана
В июне 2015 года пять стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия после многолетних переговоров с Ираном заключили атомную сделку (СВДП), цель которой - не позволить Тегерану заполучить ядерное оружие. США в мае 2018 года вышли из этой сделки и ввели против Тегерана односторонние санкции.
В ответ Иран сначала отказался выполнять часть обязательств в рамках СВПД, а 6 января 2020 год объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения, касающегося количества центрифуг", и заявил, что теперь "ограничений по работе с ядерной программой Ирана не осталось".
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