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ЕС не внес Турцию в черный список налоговых гаваней, дал отсрочку
21:39 17.02.2021 |
Европейский Союз решил не включать Турцию в свой черный список после того, как турецкие власти взяли на себя определенные обязательства по упрощению обмена информацией по налоговым вопросам.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.
В последние дни страны Евросоюза обсуждают обновление списка стран, которые не сотрудничают с ЕС по налоговым вопросам. В понедельник национальные эксперты договорились не включать Турцию, в то время как Доминика была добавлена в черный список ЕС, а Барбадос был исключен.
Анкара останется в сером списке стран, которые должны провести серию реформ в налоговых вопросах к установленному сроку.
Турция уже не смогла принять эти изменения до конца прошлого года, как того требовал ЕС.
Утверждение обновленного черного списка изначально планировалось во вторник. Но в последний момент вопрос был исключен из повестки дня.
Вместо этого обновленный список будет включен в среду в повестку дня встречи послов ЕС и официально принят Советом ЕС по иностранным делам 22 февраля.
Новый крайний срок стал компромиссом для преодоления разногласий между правительствами 27 стран, поскольку ЕС и Турция пытаются ослабить напряженность, которая недавно усилилась в результате разведки Анкарой газа в восточном Средиземноморье.
Дипломаты ЕС заявили, что страны-члены ЕС, включая Францию, Грецию, Кипр и Австрию, выступили против предоставления Турции дополнительного времени для сотрудничества по налоговым вопросам. Но Германия выступила против включения в список, поскольку Берлин пытается улучшить двусторонние отношения, чтобы поддерживать сотрудничество Анкары по вопросам миграции.
В 2017 году ЕС создал черный список юрисдикций и стран, которые отказываются от сотрудничества и поощряют злоупотребления в налоговой практике. В обновленную версию войдут Американское Самоа, Ангилья, Доминика, Фиджи, Гавайи, Палау, Панама, Самоа, Тринидад и Тобаго, Виргинские острова США, а также Вануату и Сейшельские острова.
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