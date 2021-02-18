ЕС не внес Турцию в черный список налоговых гаваней, дал отсрочку

Европейский Союз решил не включать Турцию в свой черный список после того, как турецкие власти взяли на себя определенные обязательства по упрощению обмена информацией по налоговым вопросам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

В последние дни страны Евросоюза обсуждают обновление списка стран, которые не сотрудничают с ЕС по налоговым вопросам. В понедельник национальные эксперты договорились не включать Турцию, в то время как Доминика была добавлена ​​в черный список ЕС, а Барбадос был исключен.

Анкара останется в сером списке стран, которые должны провести серию реформ в налоговых вопросах к установленному сроку.

Турция уже не смогла принять эти изменения до конца прошлого года, как того требовал ЕС.

Утверждение обновленного черного списка изначально планировалось во вторник. Но в последний момент вопрос был исключен из повестки дня.

Вместо этого обновленный список будет включен в среду в повестку дня встречи послов ЕС и официально принят Советом ЕС по иностранным делам 22 февраля.

Новый крайний срок стал компромиссом для преодоления разногласий между правительствами 27 стран, поскольку ЕС и Турция пытаются ослабить напряженность, которая недавно усилилась в результате разведки Анкарой газа в восточном Средиземноморье.

Дипломаты ЕС заявили, что страны-члены ЕС, включая Францию, Грецию, Кипр и Австрию, выступили против предоставления Турции дополнительного времени для сотрудничества по налоговым вопросам. Но Германия выступила против включения в список, поскольку Берлин пытается улучшить двусторонние отношения, чтобы поддерживать сотрудничество Анкары по вопросам миграции.

В 2017 году ЕС создал черный список юрисдикций и стран, которые отказываются от сотрудничества и поощряют злоупотребления в налоговой практике. В обновленную версию войдут Американское Самоа, Ангилья, Доминика, Фиджи, Гавайи, Палау, Панама, Самоа, Тринидад и Тобаго, Виргинские острова США, а также Вануату и Сейшельские острова.