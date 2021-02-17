В Британии в рамках первого в мире исследования коронавируса заразят 90 добровольцев

Британский орган по вопросам этики клинических испытаний дал разрешение на первое в мире исследование, которое предусматривает заражения добровольцев коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

В исследовании примут участие до 90 тщательно отобранных, здоровых взрослых добровольцев в возрасте от 18 до 30 лет, которые будут подвергнуты воздействию коронавируса в безопасной и контролируемой среде.

Начальное испытание имеет целью установить наименьшее количество вируса, необходимого для инфицирования, исследовать иммунный ответ организма и то, как вирус передается от человека к человеку.

Медики и ученые будут тщательно следить за подопытными круглосуточно после контакта с вирусом. Для заражения будут использовать вариант вируса, который циркулировал в Великобритании в прошлом году, а не тот, что появился недавно.

Желающим принять участие было предложено высказать свою заинтересованность вебсайте Covid Challenge.

Исследование было поддержано инвестицией правительства Великобритании в размере 33,6 млн фунтов стерлингов.

Подобные испытания не являются новинкой. Ранее этот подход сыграл определенную роль в разработке методов лечения других заболеваний - от холеры до гриппа.

Представитель британского правительства Кваси Квартенг заявил, что исследование станет важным элементом в борьбе с коронавирусом.

"Хотя наблюдается очень позитивный прогресс в разработке вакцин, мы хотим найти лучшие и самые эффективные вакцины для долгосрочного использования", - сказал он.

Главный исследователь, доктор Крис Чиу из Имперского колледжа в Лондоне, сказал: "Мы просим добровольцев в возрасте от 18 до 30 лет присоединиться к этому исследования и помочь нам понять, как вирус заражает людей и как он так успешно распространяется".

"Наша конечная цель - установить, какие вакцины и методы лечения лучше всего подходят для борьбы с этой болезнью, но нам нужны волонтеры, которые будут поддерживать нас в этой работе", - добавил он.