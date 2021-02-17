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Китай вытеснил США как крупнейшего торгового партнера Евросоюза
12:51 17.02.2021 |
Китай на сегодняшний день является самым крупным торговым партнером Евросоюза, обогнав США еще в 2020 году.
Как передает Укринформ, об этом сообщает ВВС.
Торговля между Китаем и ЕС в прошлом году составила 709 млрд долларов по сравнению с 671 млрд долларов импорта и экспорта из США.
Хотя экономика Китая пострадала в первом квартале 2020 года из-за пандемии коронавируса, ее восстановление в конце года стимулировало спрос на товары из ЕС.
Китай был единственной крупной мировой экономикой, где в 2020 году наблюдался рост, что стимулировало спрос на европейские автомобили и предметы роскоши.
В свою очередь экспорт из Китая в Европу также выиграл от высокого спроса на медицинское оборудование и электронику.
«В 2020 году Китай был основным партнером ЕС. Этот результат был обусловлен увеличением импорта (+5,6%) и экспорта (+2,2%)», - говорится в сообщении Евростата, статистического управления ЕС.
Согласно данным Евростата, опубликованным в понедельник, 15 февраля, торговый дефицит ЕС с Китаем также вырос с 199 милилардов долларов до 219 милилардов долларов.
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