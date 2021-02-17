Посол Катара в Украине: в этом году сотрудничество между нашими странами выйдет на новый уровень

Посол Государства Катар в Украине Гади Аль-Гаджри рассказал в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" о новом этапе в сотрудничестве между нашими странами.

По его словам, главное влияние на это окажут инфраструктурные проекты 2021 года, но на данный момент уровень торгового обмена не оправдывает ожиданий двух стран.

«Существуют возможности в областях инфраструктуры, энергетической безопасности, продовольственной безопасности, туризма, спорта, образования и в других областях, в которых мы видим возможности для расширения сотрудничества», - комментирует посол.

Учитывая ситуацию последних лет, а именно договор о концессии морского порта "Ольвия", безвизовый режим, увеличение авиаперелетов между Украиной и Катаром в докарантинное время, страны находятся на правильном пути и сотрудничество в разных сферах будет продолжаться.

На вопрос о том, как в стране протекала ситуация с коронавирусом, посол рассказал о слаженной работе всех министерств. В Катаре были предоставлены бесплатные карантинные места для граждан и жителей, а также проводилась работа над бесплатной эвакуацией граждан из пострадавших стран.

«Мы также предоставили экстренную гуманитарную помощь партнерам и дружественным странам, таким как Украина, которая получила гуманитарную помощь в поддержку усилий по борьбе с коронавирусом в соответствии с директивами Его Высочества Эмира Государства Катар», - добавил посол Гади Аль-Гаджри.