Финансовые новости
- |
- 16.02.21
- |
- 09:30
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В ЕС хотят вакцинировать от коронавируса всех желающих до конца лета
23:28 15.02.2021 |
Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что цель ЕС - привить от коронавируса всех желающих граждан до конца лета.
Как сообщает "Европейская правда" об этом он сказал в эфире канала BFMTV.
"Цель ясна: вакцинировать всех в Европейском Союзе, кто хочет это сделать, до конца лета", - сказал Бретон.
Для достижения этой цели, добавил он, ЕС не нужно больше вакцин, чем те, что уже заказаны, поскольку в течение нескольких недель Европа должна получить пять различных препаратов.
"Менее чем за год у нас будет пять вакцин, которые работают. Это большое научное достижение", - заявил французский комиссар.
Однако, добавил он, проблема заключается не в науке, а в производстве, которое нужно увеличивать.
"Для строительства новых заводов нужно пять лет. Мы должны начать с существующих заводов, которых в Европе и Швейцарии - около 10", - сказал Бретон.
Комиссар добавил, что хочет, чтобы Европа стала ведущим континентом в производстве вакцин в течение 18 месяцев.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Вадим Денисенко: Цель визита Зеленского в ОАЭ — не праздник 14 февраля, а фото с эмиром
|Банковая проваливает сотрудничество с США по Донбассу: Почему Зеленский скоро начнет мечтать о внешнем управлении
|Шантаж с «Миротворцем»: как комиссар от Венгрии срывал договоренности Украины и ЕС
|«Евросолидарность» выдвинула своим кандидатом на довыборах в Раду Юлию Кузьменко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НАТО планирует увеличить финансирование военной деятельности у границ с РФ
|В ЕС хотят вакцинировать от коронавируса всех желающих до конца лета
|Россия ввела санкции в отношении Центрэнерго и Укроборонпрома
|Шантаж с «Миротворцем»: как комиссар от Венгрии срывал договоренности Украины и ЕС
|Всемирную торговую организацию впервые возглавила женщина
|Илон Маск пригласил Путина побеседовать в Clubhouse. Кремль пока не ответил
Это интересно
|Хакеры продают доступ к корпоративным сетям всего за $1,5 тыс.
|Американские власти готовы принять срочные меры в борьбе с дефицитом чипов
|Представлен Citroen C3 Aircross с новым дизайном
|В этом году Tesla запустит в Китае исследовательский центр, который разработает электромобиль за $25 000
|«Это разрушит iPhone»: Apple категорически против альтернатив App Store и Apple Pay
|Toyota: гибриды дешевле в содержании и менее вредны для экологии, чем электромобили
|Аппетит Илона Маска к биткоину хотят ограничить