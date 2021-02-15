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Всемирную торговую организацию впервые возглавила женщина
18:38 15.02.2021 |
Новым генеральным директором Всемирной торговой организации (ВТО) назначена экс-министр финансов Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала. Ее кандидатуру одобрил Генеральный совет ВТО, сообщается на сайте организации в понедельник, 15 февраля. Оконджо-Ивеала стала первой женщиной и первой африканкой на посту главы ВТО.
Экс-министр Нигерии вступит в новую должность 1 марта, срок ее полномочий истекает 31 августа 2025 года. "Это очень знаменательный момент для ВТО", - отметил председатель Генерального совета Дэвид Уолкер. Процесс избрания нового главы организации длился девять месяцев. В октябре 2020 года стало известно, что ВТО впервые возглавит женщина. Второй претенденткой на этот пост была министр торговли Южной Кореи Ю Мён Хи.
Оконджо-Ивеала станет седьмым гендиректором ВТО и сменит в этой должности Роберту Азеведу, который оставил свой пост 31 августа 2020 года, хотя срок его полномочий должен был истечь лишь через год. Азеведу пояснил, что принял это решение по "личным и семейным обстоятельствам", что его уход не имеет под собой никаких политических оснований и "соответствует интересам ВТО".
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