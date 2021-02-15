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Германия, Франция и Британия призвали Иран прекратить производство металлического урана
11:50 15.02.2021 |
Германия, Франция и Великобритания обнародовали совместное заявление с призывом к Тегерану прекратить производство металлического урана, что запрещено ядерным соглашением.
Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в совместном заявлении трех стран.
"Мы с большой озабоченностью встретили недавнее подтверждение того, что Иран производит металлический уран, нарушая Общий комплексный план действий", - отмечают в документе.
Страны отмечают, что такую деятельность Ирана невозможно объяснить какими-то гражданскими потребностями и она является ключевым шагом для разработки ядерного оружия.
"Мы призываем Иран немедленно прекратить эту деятельность и воздержаться от новых шагов, нарушающих обязательства по ядерной программе. Продолжая отступать от соглашения, Иран подрывает возможность для возобновления дипломатических переговоров и полной реализации целей ядерного соглашения", - отмечают Германия, Франция и Великобритания.
На днях глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросс заявил, что Иран начал производство металлического урана, используемого при создании атомного оружия.
Напомним, в начале января Иран начал обогащение урана до 20%, что намного превышает предел в 3,67%, установленный ядерным соглашением 2015 года.
Соглашение требовало от Тегерана ограничиться производством низкообогащенного урана, пригодного только для гражданских целей, в обмен на снятие международных санкций.
Но после того, как президент Дональд Трамп вывел США из соглашения, Иран заявил, что больше не чувствует себя связанным договором.
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